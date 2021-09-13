Prens Andrew'un avukatı, ABD'deki cinsel saldırı davasının 'temelsiz' olduğunu savundu

25 dakika önce

Kaynak, Virginia Roberts Fotoğraf altı yazısı, Virginia Giuffre, Prens Andrew'la yan yana görüldüğü bu fotoğrafı Jeffrey Epstein'in çektiğini söyledi.

ABD'de hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan Prensi Andrew'un avukatı, müvekkili hakkındaki suçlamaları "temelsiz, desteksiz ve muhtemelen de kanunsuz" olarak niteledi.

ABD vatandaşı Virginia Giuffre, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in üçüncü çocuğu Prens Andrew ile 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını iddia ediyor.

Prensin avukatı Andrew Brettler, yapılan ön duruşma toplantısında, 2009 yılında Virginia Giuffre ve Jeffrey Epstein arasında yapılan bir uzlaşma anlaşmasına gönderme yaptı.

Brettler, bu anlaşmaya dayanarak, Prens Andrew'u herhangi bir yükümlülük altına alınamayacağını savundu.

Cinsel taciz, tecavüz ve pedofili hükümlüsü Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'i suçlayan isimlerden biri olan Virginia Giuffre, 2001 yılında Epstein tarafından Londra'ya götürüldüğünü ve "Prens Andrew ile ilişkiye zorlandığını" söylemişti.

York Dükü Prens Andrew, 2019 yılında BBC'nin Newsnight programında bu iddiaları reddetmişti.

Brettler, 2009 yılındaki uzlaşma anlaşmasının Dük veya herhangi bir başka kişiyi olası sorumluluktan muaf tuttuğunu öne sürdü ve bu anlaşmanın bir kopyasını mahkemeden istedi.

Pazartesi günü yapılan ön duruşma toplantısında, Prens Andrew'a hukuki belgelerin ulaştırılması ile ilgili de tartışma yaşandı.

ABD'de hukuki sisteminde, celpler, genel olarak şahsen teslimat veya onaylı posta yoluyla iletiliyor ve buna "tebliğin ulaşması" deniyor.

Giuffre'nin avukatına, Dük'e yasal belgeleri ulaştırmak için bir haftalık süre tanındı.

Kaynak, MARK HARRISON/BBC Fotoğraf altı yazısı, Prens Andrew ve BBC Newsnight sunucusu Emily Maitlis'e olay günü pizzacıda olduğunu anlattı

Virginia Giuffre'nin avukatları, geçen ay Prens Andrew'un evinin önündeki polis korumasına belgelerin teslim edildiğini ve "tebliğin" gerçekleştiğini savunuyordu.

Bir sonraki oturumu 13 Ekim'de

Bugün 38 yaşında olan Virginia Giuffre 2019'da yürürlüğe giren bir yasa ile Prens Andrew hakkında dava açtı.

Söz konusu New York Çocuk Mağdurlar Yasası, tacize uğrayan kişilerin belirli bir süre boyunca süre aşımı engeli olmadan mahkemeye gitmesinin önünü açmıştı.

Açılan davada Prens Andrew, Giuffre'nin kaç yaşında olduğunu ve seks kaçakçılığı mağduru olduğunu bilmesine rağmen rıza olmadan cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

Dava dilekçesinde, Giuffre'nin bu "aşırı ve acımasız" olaydan ötürü halen "ciddi bir duygusal, psikolojik stres ve zarar içinde" olduğu vurgulandı.

Mahkemeye sunulan belgelerde, "ABD'de kimsenin başkan ya da prens olsun yasalardan daha üstün olmadığının" altı çizildi.