İngiltere'de kabine revizyonu: Eğitim, Adalet ve İskan bakanları görevden alındı, Dışişleri Bakanı Raab'a yeni görevler verildi

15 Eylül 2021, 17:41 +03 Güncelleme 31 dakika önce

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinesinde kapsamlı bir revizyona gitti.

Boris Johnson; Eğitim Bakanı Gavin Williamson ve Adalet Bakanı Robert Buckland ile Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick'i görevden aldı.

Eleştirilerin odağındaki Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı oldu.

Maliye Bakanı Rishi Sunak ve İçişleri Bakanı Priti Patel ise görevlerini sürdürecek.

Dışişleri Bakanlığı'na Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss atandı. Truss aynı zamanda Theresa May başbakanlığındaki hükümetlerde ilk kadın Adalet Bakanı olarak da görev yapmıştı.

Başbakanlıktan yapılan ilk açıklamada, "toplumun önceliklerine hizmet etmeyi temin edecek" bir ekibin kurulmasının amaçlandığı bildirildi.

Eğitim Bakanı Williamson, geçtiğimiz yıl okulların kapanması ve yıl sonu sınavlarının organize edilmesi konularında büyük eleştiri almıştı.

Williamson, "2019'dan bu yana Eğitim Bakanı olarak hizmet etmek büyük bir şerefti. Başbakanı ve hükümetini desteklemeye devam edeceğim" dedi.

Dominic Raab da Afganistan'daki krize yönelik yaklaşımı nedeniyle eleştirilmişti.