Kosova Kurtuluş Ordusu eski komutanı Salih Mustafa'dan Kosova Mahkemesi'ne "Nazi" suçlaması

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

19 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Salih Mustafa

Sırbistan'a karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde etkin rol oynayan Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanlarından Salih Mustafa'nın yargılamasına Lahey'deki özel mahkemede başlandı.

Mustafa, Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesi'ni, Nazilerin gizli polis teşkilatı Gestapo'ya benzeterek suçsuz olduğunu savundu.

Avrupa Konseyi kararı ile UÇK savaşçılarının 'organ ticareti yaptığı, Sırplara ve diğer etnik Arnavutlara yönelik cinayet, işkence ve kötü muamelede bulunduğu' iddialarını araştırmak amacıyla kurulan Kosova Özel Mahkemesi'ne çıkan ilk isim, Salih Mustafa oldu.

Geçen yıl tutuklanarak Lahey'deki gözaltı merkezine sevk edilen eski UÇK komutanı, kırmızı bir tişörtle geldiği mahkeme salonunda sık sık kalemle oynadı ve mahkeme heyetini, sandalyesinde sallanarak dinledi.

Çarşamba günkü duruşmanın başında Salih Mustafa hakkındaki suçlamalar yüzüne okundu. Eski UÇK komutanı, başkent Priştine'nin doğusundaki Zllash kasabasında bulunan cezaevinde Nisan 1999'da savaş suçu işlemekle itham ediliyor.

Savcıların Mustafa'ya yönelttiği suçlamalar arasında keyfi gözaltı, zalimane muamele, en az 6 kişiye işkence ve cinayet de bulunuyor.

İddianamede, Mustafa ve adamlarının UÇK yanlısı olmayan diğer Arnavutlara, Sırplarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle gaddarca davranarak işkence yaptıkları belirtildi.

Savcı Jack Smith, Salih Mustafa'nın işkencelere bizzat katıldığını vurgulayarak "Bu insanlar Kosova'nın düşmanı değildi. Casus değillerdi. Tek suçları UÇK liderlerinden farklı düşünüyor olmalarıydı" diye konuştu.

Savcı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin de sanıkları arasında olduğu mahkemeyi, bir dönüm noktası olarak tanımladı.

Salih Mustafa, hakkındaki suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu savundu. Mahkemeye Nazi suçlamasında bulunan 49 yaşındaki Mustafa, "Bu Gestapo bürosunun bana yönelttiği hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Kosova Özel Mahkemesi, Salih Mustafa ve ekibinin işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak dokuz kişinin "mağdur" sıfatıyla duruşmaya katılmasına izin verdi.

İddianamede yer alan suçlamalar nedeniyle zarar gören kişilerin, mağdur sıfatıyla yargılamaya katılmak için hala başvuru hakkı bulunuyor.

Mahkeme, mağdur ve tanıkları gelecek hafta dinlemeye başlayacak. Eylül ve Ekim ayları içinde 16 tanık mahkemeye ifade verecek.

Kosova'da 1998-2000 yılları arasında işlendiği belirtilen savaş ve insanlığa karşı suçları araştırmak üzere kurulan mahkemede, Haşim Taçi'nin yanı sıra eski Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, eski Kosova Kurtuluş Ordusu yöneticilerinden Recep Selimi'nin de aralarında bulunduğu zanlılar hakim karşısına çıkacak.