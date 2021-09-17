ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti
ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'de İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 10 sivilin öldüğünü kabul etti.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie, 29 Ağustos'ta düzenlenen İHA saldırısının "trajik bir hata" olduğunu söyledi.
CENTCOM'un yürüttüğü soruşturma sonucu saldırıda bir yardım görevlisi ile ailesinden 7'si çocuk 9 kişinin öldüğü belirlendi.
Çocuklardan en küçüğü 2 yaşındaydı.
ABD'nin Kabil Havalimanı'nın kuzeyindeki bir mahalleye İHA ile düzenlediği saldırıda aynı aileden pek çok kişi ölmüş, ancak olayla ilgili birçok soru cevapsız kalmıştı.
Haberin sonu
ABD ordusu, IŞİD'in Afganistan koluyla bağlantılı olduğundan şüphe edilen bir araca saldırı düzenlediklerini ve saldırının ardından yakındaki insanların zarar görmüş olabileceğini açıklamıştı.
Ailenin saldırıdan sağ kurtulan yakınları BBC'ye, ailenin evinin önüne park edilmiş haldeki araç havaya uçtuğunda aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.
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