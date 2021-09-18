İtalya'da 23 milyon çalışan için Covid belgesi zorunluluğu

Övgü Pınar

Roma

41 dakika önce

Kaynak, Reuters

İtalya'da 15 Ekim'den itibaren tüm çalışanlara Covid sertifikası zorunluluğu getiriliyor.

Hükümetin aldığı karara göre kamuda, özel sektörde ya da serbest çalışan yaklaşık 23 milyon kişi işyerlerinde Covid belgesi sunmak zorunda olacak. Covid aşısı yaptıranlara, hastalığı geçirip iyileşenlere ya da test sonucu negatif olanlara verilen belgelere sahip olmayan çalışanlar ücretsiz olarak işten uzaklaştırılacak.

İtalya, tüm çalışanlara Covid sertifikası zorunluluğu getiren ilk Avrupa ülkesi oldu. Ülkede daha önce de sağlık ve eğitim sektörlerinde çalışanlar için Covid belgesi şartı getirilmişti.

15 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek yeni kurallara göre ise bu şart tüm devlet daireleri, özel işletmeler ve serbest çalışanlar için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları ve taksi şoförleri; evlerde çalışan bakıcılar ve tesisatçılar gibi işçiler de Covid belgesi sunmak zorunda olacak.

Kamu kuruluşları ya da özel sektörde maaşlı olarak çalışanların belgelerini kontrol etme yetkisi işverende olacak. Örneğin serbest çalışan bebek bakıcılarının belgelerini ise aileler kontrol edecek.

Covid sertifikasına sahip olmayan çalışanlar işyerlerine giremeyecek ve mazeretsiz devamsızlık yapmış sayılacak. Bu nedenle işe gitmeyenlerin maaşlarında kesinti yapılacak ve 5 günden sonra iş akdi askıya alınacak. Öte yandan sendikaların hükümetle yaptıkları görüşmeler sonucunda, Covid sertifikasına sahip olmamanın işten atılmalara yol açmamasına karar verildi.

1500 euro'ya kadar ceza

Covid belgesi olmadan işyerlerine girdiği belirlenen çalışanlara 600-1500 euro arası para cezası kesilebilecek. Belgeleri kontrol etmediği tespit edilen işverenler de 400-1000 euro arası ceza alabilecek.

Zorunluluk yalnızca çalışanlar için geçerli olacak, örneğin mağazalara giren müşterilerden ya da devlet dairelerine başvuran vatandaşlardan Covid belgesi istenmeyecek.

Pandemiden ilk etkilenen batılı ülke olan İtalya'da son aylarda, Avrupa ülkeleri arasında öncül teşkil eden tedbirler alınıyor. İtalya hükümeti Ağustos'tan itibaren Covid belgelerini kamuya açık birçok mekan ve etkinlik için zorunlu kılmıştı. Ülkede halen restoranların kapalı alanları, sinemalar, spor salonları, uzun mesafe ulaşım araçları, eğitim kurumlarında Covid sertifikası sunma mecburiyeti yürürlükte.

"Yeşil pasaport" olarak anılan Covid sertifikaları en az bir doz aşı yaptırmış olanlara, son 6 ay içinde hastalığı geçirip iyileşenlere ve son 2 gün içinde yapılmış test sonucu negatif olanlara veriliyor.

15 Ekim'den itibaren işyerlerinde zorunlu olacak yeşil pasaportlar için testlerin geçerlilik süresi 3 güne çıkarılacak. Test ücretleri de 15 euro'ya düşürülecek.

Yüzde 90 aşı hedefi

İtalyan basınına göre hükümet, nüfusun en az yüzde 90'ının aşılanması hedefine ulaşabilmek için Covid sertifikası zorunluluğunun kapsamını genişletti.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da yeni tedbirleri açıklarken, bu önlemlerin güvenliği artıracağını ve "aşı kampanyasını daha da güçlendireceğini" söyledi.

İtalya'da bugüne kadar, 12 yaş üstü nüfusun yüzde 76'sına denk gelen yaklaşık 41 milyon kişi aşı dozlarını tamamladı.