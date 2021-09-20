Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenen 73. Emmy Ödülleri töreninde, koronavirüs salgını sebebiyle geçen yılki törene video konferans yöntemiyle katılmış olan yıldızlar, bu kez kırmızı halıdaydı.
Bazı adaylar ise Londra'dan törene katıldı.
The Crown en iyi drama, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dalları dahil çok sayıda ödül alarak geceye adını yazdırdı.
İşte adaylar ve kazananlar:
En iyi dram dizisi
- The Boys
- Bridgerton
- Kazanan: The Crown
- The Handmaid's Tale
- Lovecraft Country
- The Mandalorian
- Pose
- This Is Us
En iyi mini dizi
Haberin sonu
- I May Destroy You
- Mare Of Easttown
- Kazanan: The Queen's Gambit
- Underground Railroad
- WandaVision
En iyi komedi dizisi
- Black-ish
- Cobra Kai
- Emily in Paris
- Hacks
- The Flight Attendant
- The Kominsky Method
- Pen15
- Kazanan: Ted Lasso
Dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu
- Sterling K Brown - This Is Us
- Jonathan Majors - Lovecraft Country
- Kazanan: Josh O'Connor - The Crown
- Regé-Jean Page - Bridgerton
- Billy Porter - Pose
- Matthew Rhys - Perry Mason
Dram dizilerinde en iyi kadın oyuncu
- Uzo Aduba - Treatment
- Kazanan: Olivia Colman - The Crown
- Emma Corrin - The Crown
- Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale
- Mj Rodriguez - Pose
- Jurnee Smollett - Lovecraft Country
Dram dizilerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu
- Kazanan: Tobias Menzies - The Crown
- O-T Fagbenle - The Handmaid's Tale
- Max Minghella - The Handmaid's Tale
- Bradley Whitford - The Handmaid's Tale
- Michael K Williams - Lovecraft Country
- Giancarlo Esposito - The Mandalorian
- John Lithgow - Perry Mason
- Chris Sullivan - This Is Us
Dram dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu
- Kazanan: Gillian Anderson - The Crown
- Helena Bonham Carter - The Crown
- Emerald Fennell - The Crown
- Madeleine Brewer - The Handmaid's Tale
- Ann Dowd - The Handmaid's Tale
- Yvonne Strahovski - The Handmaid's Tale
- Samira Wiley - The Handmaid's Tale
- Aunjanue Ellis - Lovecraft Country
Mini dizi veya film dalında en iyi erkek oyuncu
- Paul Bettany - WandaVision
- Hugh Grant - The Undoing
- Kazanan: Ewan McGregor - Halston
- Lin-Manuel Miranda - Hamilton
- Leslie Odom Jr - Hamilton
Mini dizi veya film dalında en iyi kadın oyuncu
- Michaela Coel - I May Destroy You
- Cynthia Erivo - Genius: Aretha
- Elizabeth Olsen - WandaVision
- Anya Taylor-Joy - The Queen's Gambit
- Kazanan: Kate Winslet - Mare Of Easttown
Mini dizi veya film dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu
- Thomas Brodie-Sangster - The Queen's Gambit
- Daveed Diggs - Hamilton
- Paapa Essiedu - I May Destroy You
- Jonathan Groff - Hamilton
- Kazanan: Evan Peters - Mare Of Easttown
- Anthony Ramos - Hamilton
Mini dizi veya film dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu
- Renee Elise Goldsberry - Hamilton
- Kathryn Hahn - WandaVision
- Moses Ingram - The Queen's Gambit
- Kazanan: Julianne Nicholson - Mare Of Easttown
- Jean Smart - Mare Of Easttown
Komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu
- Anthony Anderson - Black-ish
- Michael Douglas - The Kominsky Method
- William H Macy - Shameless
- Kazanan: Jason Sudeikis - Ted Lasso
- Kenan Thompson - Kenan
Komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu
- Aidy Bryant - Shrill
- Kaley Cuoco - The Flight Attendant
- Allison Janney - Mom
- Tracee Ellis Ross - Black-ish
- Kazanan: Jean Smart - Hacks
Komedi dizilerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu
- Carl Clemons-Hopkins - Hacks
- Kazanan: Brett Goldstein - Ted Lasso
- Nick Mohammed - Ted Lasso
- Brendan Hunt - Ted Lasso
- Paul Reiser - The Kominsky Method
- Jeremy Swift - Ted Lasso
- Kenan Thompson - Saturday Night Live
- Bowen Yang - Saturday Night Live
Komedi dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu
- Rosie Perez - The Flight Attendant
- Hannah Einbinder - Hacks
- Aidy Bryant - Saturday Night Live
- Kate McKinnon - Saturday Night Live
- Cecily Strong - Saturday Night Live
- Juno Temple - Ted Lasso
- Kazanan: Hannah Waddingham - Ted Lasso
En iyi reality yarışma programı
- Nailed It!
- The Amazing Race
- Kazanan: RuPaul's Drag Race
- Top Chef
- The Voice
En iyi talk şov serisi
- Conan
- Daily Show with Trevor Noah
- Jimmy Kimmel Live
- Kazanan: Last Week Tonight with John Oliver
- Late Show with Stephen Colbert
En iyi skeç serisi
- A Black Lady Sketch Show
- Kazanan: Saturday Night Live
En iyi özel talk şov
- Bo Burnham: Inside
- David Byrne's American Utopia
- 8:46 - Dave Chappelle
- Friends: The Reunion
- Kazanan: Hamilton
- A West Wing Special to Benefit When We All Vote
En iyi komedi dizisi yazarı
- Steve Yockey - The Flight Attendant
- Meredith Scardino - Girls5eva
- Kazanan: Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks
- Maya Erskine - Pen15
- Jason Sudeikis, Brendan Hunt and Joe Kelly - Ted Lasso (Make Rebecca Great Again)
- Jason Sudeikis and Bill Lawrence, Brendan Hunt and Joe Kelly- Ted Lasso (Pilot)
En iyi dram dizisi yazarı
- Rebecca Sonnenshine - The Boys
- Kazanan: Peter Morgan - The Crown
- Yahlin Chang - The Handmaid's Tale
- Misha Green (teleplay) - Lovecraft Country
- Dave Filoni - The Mandalorian (Chapter 13: The Jedi)
- Jon Favreau - The Mandalorian (Chapter 16: The Rescue)
- Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock, Our Lady - Pose (The Finale)
En iyi mini dizi ya da film yazarı
- Kazanan: Michaela Coel - I May Destroy You
- Brad Ingelsby - Mare Of Easttown
- Scott Frank - The Queen's Gambit
- Chuck Hayward and Peter Cameron - Wandavision (All-New Halloween Spooktacular)
- Jac Schaeffer - WandaVision (Filmed Before A Live Studio Audience)
- Laura Donney - WandaVision (Previously On)
Komedi dizisi dalında en iyi yönetmen
- James Burrows - B Positive (Pilot)
- Susanna Fogel - The Flight Attendant (In Case of Emergency)
- Kazanan: Lucia Aniello - Hacks (Pilot)
- James Widdoes - Mom (Scooby-Doo Checks and Salisbury Steak)
- Zach Braff - Ted Lasso (Biscuits)
- MJ Delaney - Ted Lasso (The Hope That Kills You)
Dram dizisi dalında en iyi yönetmen
- Julie Anne Robinson - Bridgerton (Diamond Of The First Water)
- Benjamin Caron - The Crown (Fairytale)
- Kazanan: Jessica Hobbs - The Crown (War)
- Liz Garbus - The Handmaid's Tale (The Wilderness)
- Jon Favreau - The Mandalorian (Chapter 9: The Marshal)
- Steven Canals - Pose (Series Finale)
Mini dizi dalında en iyi yönetmen
- Thomas Kail - Hamilton
- Michaela Coel and Sam Miller - I May Destroy You (Ego Death)
- Sam Miller - I May Destroy You (Eyes, Eyes, Eyes, Eyes)
- Craig Zobel - Mare Of Easttown
- Kazanan: Scott Frank - The Queen's Gambit
- Barry Jenkins - The Underground Railroad
- Matt Shakman - WandaVision
Fotoğraflarla kırmızı halı
Sarah Paulson, bu yıl ödül vermek için sahnedeydi.
Anya Taylor-Joy, en iyi mini dizi ödülünü kazanan Netflix dizisi The Queen's Gambit'in başrol oyuncusuydu.
Emerald Fennell, The Crown'da Cornwall Düşesi rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında adaydı. Törene Londra'daki salonda katıldı.
RuPaul's Drag Race yıldızları da en iyi reality yarışma programı ödülünü kazandı.
The Kominskey Method'daki rolüyle komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülü için yarışan Michael Douglas, gecenin sunucularından biri olan eşi Catherine Zeta-Jones ile kırmızı halıda poz verdi.
Kenan Thompson iki dalda adaydı.
Schitt's Creek geçen yılki video konferansla yapılan törende birçok ödül almıştı. Bu yıl, Eugene and Dan Levy törene katılarak ödül verdi.
Komedyen ve oyuncu Cedric The Entertainer, Los Angeles'taki ödül törenini sundu.
The Big Bang Theory'deki rolüyle tanınan Kaley Cuoco, The Flight Attendant yapımındaki performansıyla en iyi kadın komedi oyuncusu dalında aday gösterildi.
İngiliz oyuncu Cynthia Erivo da mini dizi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü almak için yarıştı.
Jason Sudeikis, Ted Lasso'daki rolüyle komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
Mare of Easttown yıldızı Kate Winslet, mini dizide en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.
The Crown'da Prens Charles'ı canlandırdığı rolüyle Josh O'Connor, dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
Gillian Anderson, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ı canlandırdığı başarılı performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Londra'daki törende aldı.
İngiliz oyuncu Emma Corrin, The Crown dizisinde prenses Diana'yı canlandırdı.
Billy Porter, Pose'daki performansıyla Emmy Ödülleri'ne aday oldu.
Seth Rogen, gecenin ilk ödülü olan komedi dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Hannah Waddingham'a verdi.