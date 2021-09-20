Rusya'da bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti

20 dakika önce

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Rusya'nın Ural Dağları yakınlarındaki Perm şehrinde bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Devlet Üniversitesi'nde bir öğrencinin düzenlediği saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların sayısı ise bilinmiyor.