Afganistan için insan hakları örgütlerinden BM'ye çağrı: Taliban'ın işlediği suçların kanıtlarını toplayın

57 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Taliban'ı protesto etmek için başkent Kabil'de yürüyüş yapan kadınlar Taliban güçleri tarafından dağıtıldı, protestolar yasaklandı

Üç uluslararası insan hakları örgütü, Taliban'ın Afganistan'da gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleriyle ilgili bir rapor yayımladı.

Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu ve İşkenceye Karşı Dünya Örgütü'nün ortak raporunda Taliban'ın sivilleri ve teslim olmuş askerleri öldürmek, Pençşir Vadisi'ne insani yardım malzemelerinin geçişine engel olmak gibi uluslararası hukukta suç sayılan çok sayıda olaydan sorumlu olduğu belirtildi.

Taliban'ın iktidara gelirken insan haklarını koruyacağına dair açıklamalarını hatırlatan Uluslararası Af Örgütü Güney Asya Direktör Vekili Dinushika Dissanayake, ülke genelindeki iletişim altyapısının zayıflığı nedeniyle öğrendikleri insan hakları ihlallerinin muhtemelen yaşananların yalnızca küçük bir kısmı olduğunu söyledi ve ekledi:

"BM İnsan Hakları Konseyi, Afganistan genelindeki insan hakları ihlallerini ve uluslararası hukuka göre suç olan fiilleri belgelemek ve kanıt toplamak için etkili ve bağımsız bir mekanizma kurmalı."

Raporu hazırlayan araştırmacıların konuştuğu Mahmut (gerçek adı değil) adlı bir insan hakları savunucusu, Taliban'ın Kabil'e girdikten sonra kendisini telefonla aradığını, örgütün tüm parası ve araçlarını teslim etmesini istediklerini ve tehdit edildiğini anlattı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından doğrulanan ve bir adli tıp uzmanının incelediği fotoğraflarda ise Mahmut'un örgütünde çalışan kişilerin vücutlarında kırbaç izleri olduğu görüldü.

'Uluslararası toplum Taliban tarafından işlenen suçlara göz yummamalı'

İşkenceye Karşı Dünya Örgütü İnsan Hakları Savunucuları Programı Direktörü Delphine Reculeau da çok sayıda insan hakları savunucusunun Taliban tarafından düşman olarak görüldüğünü ve bu kişilerin sürekli saklanarak yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

İnsan hakları savunucularının yanı sıra gazetecilerin ve kadınların yaşadıklarına da dikkat çeken raporun ardından bir açıklama yapan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu yöneticisi Juliette Rousselot, "Uluslararası toplum Taliban tarafından işlenen suçlara göz yummamalı" dedi ve ekledi:

"Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde somut adımlar atmak yalnızca bu tür uygulamalara tolerans gösterilmeyeceğini vurgulamakla kalmayıp aynı zamanda benzer suçların tekrarlanmamasına katkıda bulunabilir.