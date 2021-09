Willie Garson: Sex and the City dizisi oyuncusu 57 yaşında hayatını kaybetti

Altı sezon boyunca devam eden Sex and the City dizisinde canlandırdığı Stanford Blatch karakteriyle tanınan oyuncu Garson, birçok yapımda yer almıştı. Garson'ın ölüm sebebi ise açıklanmadı.

HBO'nun ünlü dizisi Sex and the City'de Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı Carrie Bradshaw karakterinin yakın arkadaşı rolünü oynayan Garson, son olarak devam dizisi olan And Just Like That için aynı karakteri canlandırmak üzere çalışıyordu.