Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin danışmanına saldırı düzenlendi

28 dakika önce

Kaynak, Reuters

Zelensky'nin dnaışmanı Serhiy Shefir, arabasındayken düzenlenen silahlı saldırıdan kurtuldu ancak şoförü yaralandı. Zelensky, saldırganlara sert şekilde karşılık verme sözü verdi.

Çarşamba sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki evinden çıkıp arabasına binen Serhiy Shefir'in arabasına silahlı saldırı düzenlendi. Shefir'in yara almadan kurtulduğu saldırıda şoförü kurşunların hedefi oldu.

Henüz saldırıyı kimin düzenlediği bilinmiyor. Zelensky, saldırganların yurt dışı bağlantılı da olabileceğini söyledi.

Ukrayna'yla son yıllarda çatışmalara varan bir gerginlik yaşayan ve ülkenin bazı bölgelerini ilhak etmiş olan Kremlin ise, doğrudan kendisine yönelik bir suçlama olmasa da, kategorik olarak saldırıyla Rusya'nın herhangi bir ilişkisi olmadığını açıkladı.

Shefir, olay anını anlatırken "Birden hızlanmak zorunda kaldık, korkunç bir andı." dedi. Yaralandığı halde arabayı hızla kullanarak saldırıdan kaçmayı başaran şoförüne teşekkürlerini iletti.

Shefir'e göre bu, "Gücün en yukarıdaki birimini sindirmek için yapılan bir saldırı." Shefir, bu saldırıların amacına ulaşamayacağını söylüyor:

"Cumhurbaşkanımızın iradesinin çok güçlü olduğunun, omurgalı olduğunun ve böyle korkutulamayacağını bilinmesi gerekir."

Kaynak, Reuters

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'yı bu saldırıyla herhangi bir ilişkilendirme çabasının "Son derece heyecanlı bir duygusal ruh halini gösterdiğini" söyledi:

"Maalesef bugünlerde Ukrayna'da ne olsa, politikacıların hiçbiri Rusya bağlantısı olmayabileceğine dair bir fikri aklına bile getiremiyor."

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta olan Zelensky, "Ormanın dışında arkadaşımın arabasını vurarak bana selam vermek zayıflıktır. Yanıtı ise güçlü olacak." dedi.

Polis, saldırının yapıldığı Lisnyky kasabası yakınlarındaki bölgede incelemelerini sürdürüyor.