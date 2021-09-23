AB, Apple'ın itirazına rağmen birliğe üye ülkelerde şarj aletlerinin aynı standartta olmasını istiyor

Cristina Criddle

BBC Teknoloji Muhabiri

23 Eylül 2021, 16:16 +03

Fotoğraf altı yazısı, iPad Pro ve Mac dizüstü bilgisayarları gibi bazı Apple cihazları USB-C şarjı (solda) kullanırken iPhone cep telefonları için 'Lightning' (sağda) uç kullanılıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, cep telefonu ve elektronik cihazların şarj girişlerinin aynı standartta olmasını ve birlik üyesi ülkelerde bu şarj cihazlarının kullanılmasını önerdi.

Önerinin AB üyesi ülkeler tarafından kabul edilmesi halinde, bu ülkelerde tüketiciler yeni cihaz satın aldıklarında, yeni şarj kablosu almak zorunda kalmayacak. Zira cep telefonu ve küçük elektronik cihaz imalatçıları, standart şarj kablosu üretecek. AB ülkelerinde satılan akıllı telefonların tümü standart USB-C kablosu ile şarj edilebilecek.

iPhone telefonlarını üreten Apple ise öneriye karşı çıkıyor.

Apple, iPhone serisinde kendi yapımı olan özel şarj kablolarını kullanıyor.

Apple'dan BBC'ye yapılan açıklamada, "Tek tip kabloyu dayatan katı düzenlemelerin inovasyonu teşvik etmek yerine sekteye uğratacağı, bunun da Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerindeki tüketicilere zarar vereceğinden endişe duyuyoruz" denildi.

Apple, 2030 yılına kadar tüm cihazlarını "karbon nötr" hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Android telefonların çoğu ya USB micro-B şarja sahip ya da USB-C standart modele geçmiş durumda.

Apple'ın ürettiği iPad ve MacBook'ların yeni modelleri ile Samsung ve Huawei gibi popüler Android telefonlarda USB-C şarj kabloları kullanılıyor.

Avrupa Komisyonu'nun 2019'da hazırladığı rapora göre, 2018'de AB'de satılan şarj kablolarının yarıya yakını USB mikro-B, yüzde 29'u USB-C, yüzde 21'I de "Lightning" uç kullanıyordu.

Komisyon'un sunduğu yeni düzenlemenin şu cihazlarda geçerli olması öngörülüyor:

Akıllı telefon

Tablet

Fotoğraf makinesi

Kulaklık

Taşınabilir hoparlör

Mobil video oyun konsolları

Yeni düzenleme ayrıca şarj hızını da standart hale getiriyor.

İsrafın önlenmesi hedefleniyor

AB uzun yıllardır birlik içinde ortak standartların uygulanması için çalışma yürütüyordu.

Avrupa Komisyonu'nun yaptığı araştırmaya göre, kullanılmayan şarj kabloları nedeniyle her yıl 11 bin tonluk atık meydana geliyor.

AB içinde geçen yıl 420 milyona yakın cep telefonu ve taşınabilir elektronik cihaz satıldı.

Kişi başına yaklaşık üç şarj kablosu düşüyor ve bunların ikisi düzenli kullanılıyor.

2009'da 30'u aşkın farklı şarj kablosu ucu kullanımda iken bugünkü modellerin çoğu USB-C, USB mikro-B ve Lightning uçlarını kullanıyor.

Apple, kendisine özgü Lightning şarj kablosunu kullanacağı yönünde açıklama yapmış olsa da, bir milyar aktif iPhone kullanıcısı olduğu hesaba katıldığında, Mac ve iPad gibi bazı ürünleri yeni USB-C kablolarıyla da çalışıyor.

CCS Insight'tan Ben Wood, "Apple'ın yeni cihazlara da USB-C kablosunu eklemesi halinde bu sorun ortadan kalkacaktır" diyor.

Avrupa Komisyonu'nun önersinin uygulamaya girmesi yıllar alabilir.