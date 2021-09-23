Covid'e çare iksir bulduğunu iddia eden Sri Lankalı büyücü, virüs nedeniyle öldü

17 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Eliyantha White'ın aşı olmayı reddettiği öne sürülüyor.

Sri Lanka'da insanları Covid virüsünden koruyan bir iksir icat ettiğini iddia eden bir büyücü, aynı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede spor yıldızlarından siyasetçilere pek çok insanı tedavi ettiğini iddia eden Eliyantha White isimli Hindu büyücü, iksiri rüyasında gördüğünü söylemişti.

Eliyantha White, bu karışımı nehirlere dökmenin Sri Lanka ve komşu ülke Hindistan'da pandemiyi bitirebileceğini öne sürüyordu.

48 yaşındaki White, geçtiğimiz haftalarda Covid'e yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İksiri öven eski sağlık bakanı yoğun bakımda yatmıştı

Pandemiye çare olacağını iddia ettiği "iksiri", Sri Lanka'nın eski sağlık bakanı Pavithra Wanniarachchi övmüştü.

Pavithra Wanniarachchi, daha sonra Covid nedeniyle iki hafta yoğun bakımda yatmıştı.

White, asıl olarak Hindistan'da birçok kriket yıldızını tedavi ettikten sonra ün kazandı. Sağlık uzmanları ise tedavi yöntemlerini kuşkulu buluyordu.

Başbakan başsağlığı mesajı paylaştı

2010'da kriket efsanesi Sachin Tendulkar dizindeki rahatsızlığı tedavi ettiğini öne sürerek, yaptığı açıklamada White'a teşekkür etmişti.

White, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'yı da muayene etmişti.

Kaynak, AFP

Ünlü Hindu büyücü için bir başsağlığı mesajı paylaşan Rajapaksa, "Bıraktığı miras ömürler boyu yaşayacak; o, çeşitli rahatsızlıklara dokundu ve onları tedavi etti" dedi.

Sri Lanka'da Delta varyantının giderek yayılması nedeniyle geçtiğimiz ay sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmişti.

Yetkililere göre ülkede 500 binden fazla kişi Covid'e yakalandı, 12 bin kişi de yaşamını yitirdi.