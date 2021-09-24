ABD Kongresi'ne 6 Ocak'ta düzenlenen saldırıyla ilgili Trump'ın ekibinden isimler ifadeye çağrıldı

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Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Steve Bannon

ABD Kongresi'ne 6 Ocak'ta düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma yürüten ABD Temcilsiler Meclisi'nin oluşturduğu komite, ilk kez eski başkan Donald Trump'ın ekibinden isimleri ifade vermek üzere çağırdı. Bu isimlerin arasında Mark Meadows ve Steve Bannon da var.

Meadows, Trump'ın özel kalem müdürüydü. Dönemin Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino da ifadeye çağrıldı.

Bannon da Trump'ın danışmanıydı.

Trump'ın başkanlığı döneminde Savunma Bakanlığı'nda çalışan Kash Patel de ifadeye çağrılan isimlerden biri.

İfadeye çağrılan isimlerden Patel dışındakiler henüz bir açıklama yapmadı, sorulara da yanıt vermedi.

Demokrat Parti'nin öncülük ettiği komite, Ekim ayı ortasında ifadeye çağırdığı isimlerden bazı belgeler de talep etti.

Komitenin Başkanı Bennie Thompson'ın mektubunda, Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini ölümcül ayaklanmalara dönüştürme çalışmalarında bu isimlerin rol oynamış olabileceğini belirtti.

Komite üyeleri, Trump'ın kaybettiği seçim sonrası açıklamaları ve attığı adımların 6 Ocak'taki olaylara yön verdiğine dair bilgi arıyor.

Perşembe günü Komite'den yapılan yazılı açıklamada "Komite 6 Ocak saldırılarının ve yönetimin barış içinde el değiştirmesine engel olabilecek olayların sebeplerini, o güne gelirken oluşan durumu ve yaşanan olayları inceliyor." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın ekibinden dört isme giden ayrı ayrı her bir mektupta, neden ifadeye çağrıldıklarına dair bilgiler de yer aldı.

Buna göre Bannon'a, Aralı kayı sonunda Trump'la nasıl bir letişim halinde olduğuna ve seçim sonuçlarını tersine çevirmek için nasıl bir plan üzerinde çalıştıklarına dair sorular sorulacak. Mektupta Bannon'ın 6 Ocak öncesindeki "Yarın her yer cehennem gibi olacak" sözleri de hatırlatıldı.

Meadows'a da 6 Ocak saldırılarının organizatörleriyle bağlantısı sorulacak.

Scavino'nun Temsilciler Meclisi'ne "Joe Biden'a seçimde yarışmak üzere onay vermeyin" dediği iddia edilirken Patel'e, saldırılar gerçekleşirken güvenliğin nasıl sağlanacağına dair yapılan tartışmalardaki rolü sorulacak.

Kasım'daki seçimleri Joe Biden kazanmış, Ocak ayı sonunda görevi Biden'a devretmek zorunda olan eski başkan Trump buzun bir süre seçim sonuçlarının geçersiz ve hileli olduğunu iddia etmişti.

Trump'ın "harekete geçme" çağrısı sonrası destekçileri Kongre binasına saldırmıştı.

Savunma Bakanlığı, saldırı öncesi Kongre binası önündeki kalabalığı durdurmamakla ve saldırılara zamanında müdahale etmemekle suçlanıyor.

Patel, yaptığı yazılı açıklamada "Komite'nin kendisini gönüllü yardım talebinden önce ifadeye çağırması karşısında hayal kırıklığına uğradığını ancak şaşırmadığını" söyledi.

Demokrat Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi, Cumhuriyetçilerin, iki partinin de oluşturacağı bir komisyon kurularak olayların incelenmesi çağrısını reddetmeleri üzerine bu yıl Ocak ayında Demokratların öncülük edeceği bir komite kurulacağını açıklamıştı.