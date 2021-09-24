Hindistan'da avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonunda gangsteri öldürdü

Polis yetkililer, Gogi ve onu öldürenlerin birbirlerine düşman rakip iki çeteden olduklarını söyledi.

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Başka eyaletlerde "adam kaçırma" ve dolandırıcılık" ile de suçlanan Gogi tutuklanana kadar, Delhi'de polisin en çok arananlar listesinde ilk sıradaydı.