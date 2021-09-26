Batı Şeria'da İsrail ordusunun düzenlediği baskınlarda en az 4 Filistinli öldü

29 dakika önce

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İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda en az dört Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, baskınlarda dört Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail ordusundan bir sözcü ise, bu sabah Hamas'ın bir hücresine düzenledikleri baskınlarda yaşanan silahlı çatışmalarda "en az 4 Hamas militanının" öldüğünü açıkladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, saldırı hazırlığında olduğunu söylediği Hamas güçlerine karşı operasyon başlattıklarını açıklamıştı.

Batı Şeria'nın en büyük üçüncü şehri Cenin yakınlarında çatışmalar tırmanmıştı.

Reuters'ın haberine göre bu sabah saatlerinde Batı Şeria'da son ayların en şiddetli çatışması yaşandı.

İsrailli sözcünün yaptığı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki Biddu köyünde açılan çapraz ateş sonucu üç Hamas militanının öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Burkin köyü yakınlarında bir şüphelinin gözaltına alınması için düzenlenen baskında yaşanan silahlı çatışmada bir terörist öldürüldü" denildi.

İsrail hapishanesinden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli yakalandı

İsrail ordusu, geçen hafta ülkenin en sıkı güvenlik önlemleri alınan Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kazan altı Filistinli mahkûmdan son ikisinin de yakalandığını duyurmuştu. Mahkûmlar kaldıkları koğuşta aylarca kazdıkları 10 metrelik tünelden bundan iki hafta önce kaçmıştı.

Ağustos ayında İsrail ordusunun Cenin yakınlarındaki mülteci kampında bir şüphelinin yakalanması için düzenlediği baskın sırasında yaşanan silahlı çatışmada ise dört Filistili hayatını kaybetmişti.

Bu olaydan haftalar önce iki Filistinli istihbarat görevlisi ile İsrail'in saldırı hazırlığında olduğundan şüphelendiği bir başka Filistinli, İsrail ordusunun Cenin'de düzenlediği baskınlarda öldürülmüştü.