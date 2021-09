'Herkesin beni yargıladığını düşünüyordum': 5 ülkeden 5 kadın kürtaj deneyimlerini anlattı

59 dakika önce

'Bu erkeğin çocuğumun babası olmasını istemediğimi biliyordum - Sandra, Bangkok

'Kürtaj hakkında açıkça konuşan kadınların sayısı ne kadar çok olursa, o kadar güçlü olacağız" - Erin, ABD

'Yaşadığım damgalanma hissi beni toplumdan uzaklaştırdı' - Indu, Hindistan

'Toplumda kürtaj günah gibi görülüyor' - Jocelyne, Kongo Demokratik Cumhuriyeti

'Bir gün kadınların daha özgür olacağının hayalini kuruyorum' - Maria, Meksika

Ama her şey değişmek üzereydi. "O an her şey değişti. Doktor, herhangi bir hastasına herhangi bir rahatsızlığı anlatıyor gibi prosedürü anlattı bana" diyor. "Beni hiç sorgulamadı, hiç terslemedi, sorumsuzmuşum gibi davranmadı. Kürtajla ilgili damgalanmanın yarattığı ağırlığı o an anladım."