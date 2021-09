Çin'de 'MeToo' hareketinin sembolü olan Xianzi: Çinli feministler birbirlerinden uzaklaştırılıyor

bir saat önce

Çinli aktivistin ülkenin en büyük ünlülerinden birine karşı açtığı ve onu Çin'in "Me Too" hareketinin yüzü haline getiren dönüm noktası niteliğindeki cinsel taciz davasında mahkemenin kararını açıklamasının ertesi günü.

Artan kısıtlamalar

2018'de "Me Too" hareketi Çin'de rağbet görürken Xianzi - gerçek adı Zhou Xiaoxuan ancak takma adıyla tanınıyor - cinsel taciz hikayelerini paylaşmaya başlayan birçok kadından biriydi.

O sırada 21 yaşında bir stajyerdi, Zhu ise Çin'de herkesin bildiği bir isimdi ve her yıl düzenlenen Bahar Şenliği Galası'nı sunduğu için on milyonların tanıdığı bir yüzdü.

Bu yüzden sessiz kaldı. "Me Too" hareketine kadar...

Bu sırada yetkililerin onu sansürleme çabaları yoğunlaştı, tartışmalar kapatıldı ve Weibo'da paylaşım yapması engellendi. "Mi tu" olarak telaffuz edilmesi nedeniyle "Me Too" kampanyasının Çince takma ismi olan "pirinç tavşanı" ifadesi bile Çin sosyal medyasından kaldırıldı.

Destekçileri "Me Too" yazılı dövizlerle duruşma sırasında kendisine destek verdi

Xianzi ayrıca, bazı milliyetçi blog yazarlarının onu yalan söylemekle ve ortalığı karıştırmak için "yabancı güçlerle işbirliği" yapmakla suçlamasıyla giderek daha fazla eleştirilerin hedefi haline geldi. Bu hafta resmi Global Times gazetesinde davasıyla ilgili bir köşe yazısında, "Me Too" hareketinin Batılı güçler tarafından "Çin toplumunu parçalamak" için kullanıldığı iddia edildi.

Ağır bir yük

New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Aaron Halegua, "Bu mağdurlar, kamuya açıklamaktan başka seçeneklerinin olmadığını düşünüyor ki bu da kurumların şikayetleri ele almadaki başarısızlığını yansıtıyor. Bir mağdurun, işverenlerinin dikkatini çekebilmek için başına gelenleri Weibo'da yayınlamasına gerek olmamalı" diyor.

'Birlikte direniyoruz'

Aktivistler, Xianzi'nin davasının sonucunun Çin'deki "Me Too" hareketi için bariz bir yenilgi olduğunu söylüyor. Bazıları bunu, mağdur olduklarını söyleyenlerin karşılaştığı artan zorlukların acı bir örneği olarak görüyor.

Bazıları kısıtlamaları aşmanın yollarını buluyor. Xianzi'nin davasından sonra, destekçileri "Rose-Colored You" isimli bir şarkı yayımlayarak onunla internet üzerinden iletişim kurmanın bir yolunu buldu. Şarkının sözlerinin bir kısmı şöyle: "Yorgun görünüyorsun ama asla durmuyorsun... Bu çağda ne yaptığını hatırlayacağım. Kendini aşmışsın."

Tanınmış feminist Lu Pin, "Me Too isyankâr doğası nedeniyle önemlidir... Çin'de hâlâ sesini yükselten son birkaç anlamlı sesten biriydi. Me Tooe kaybolamaz, çünkü Çinli kadınların gerçek yaşanmış deneyimlerinden yola çıkıyor" diyor.