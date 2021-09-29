Daintree: Avustralya'da dünyanın en eski tropikal yağmur ormanı yerlilere iade edildi

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Avustralya'da bulunan dünyanın en eski tropikal yağmur ormanı Daintree, tarihi bir anlaşmayla bu toprakların sahibi olan Aborjinlere geri verildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki 180 milyon yıllık yağmur ormanı, yerli Doğu Kuku Yalanji halkına kuşaklar boyunca ev sahipliği yapmıştı.

Queensland'de Büyük Set Resifi'ne (Great Barrier Reef) sınır oluşturan Daintree, ülkenin en önemli turizm merkezlerinden.

Daintree, tarihe direnen ekosisteminin yanı sıra, vahşi nehirleri, şelaleleri, beyaz kumlu sahilleri de içinde barındıran doğal güzelliği ile ünlü.

Queensland yerel yönetimi ve Doğu Kuku Yalanji halkı arasında varılan tarihi anlaşma kapsamında, bölgedeki Cedar Bay (Ngalba Bulal) ve Black Mountain (Kalkajaka) milli parklarının yanı sıra Hope Island bölgesinin kontrolü de Aborjinlere devredilecek.

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Doğu Kuku Yalanji yerlileri, Queensland yönetiminin ifadesiyle "dünyanın yaşayan en eski kültürlerinden" birine sahip.

Avustralya Çevre Bakanı Meaghan Scanlon, anlaşma kapsamında yerlilerin bölgenin yönetiminden sorumlu oldukları gibi, "kendi kültürlerini koruma ve turizm lideri haline getirmek için burayı ziyaretçilere açma" gibi haklara sahip olacağını söyledi.

Yerel medyaya göre anlaşma, dört yıl süren sıkı müzakerelerin bir ürünü.

Doğu Kuku Yalanji halkının sözcülerinden Chrissy Grant, uzun süredir yağmur ormanları ve diğer tropikal alanların yönetimini tek başına üstlenmeyi hayal ettiklerini söyledi.

3 binden fazla bitki türü, yüzlerce hayvan türü

Daintree, Canberra şehrinde yasa dışı ağaç kesme faaliyetleri ve tarım arazilerinin ağaçsızlaştırılmasına karşı yürütülen kampanyanın ardından 1988 yılında dünya mirası olarak tanınmıştı.

UNESCO, zengin ve benzersiz ekosistemi nedeniyle bölgenin önemine dikkat çekmişti.

Daintree, 3 binden fazla bitki türü ile 107 memeli hayvan, 368 kuş ve 113 sürüngen türüne ev sahipliği yapıyor.

Ülkede kesintisiz olarak yağmur ormanı niteliğini kaybetmemeyi başaran en büyük toprak parçası.

Orman, 50 ila 100 milyon önce ayrılan Antarktika kıtasının bazı parçaları ile Avustralya'yı kaplayan büyük Gondvana yağmur ormanlarının da kalıntılarını taşıyor.