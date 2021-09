Antidepresan kullanımının yavaş bırakılması hastalıkların nüksetmesini engelleyebilir

The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre antidepresan kullanımını yavaş bırakan kişilerin yüzde 44'ünde sonraki yıl tekrar depresyon ortaya çıkmadığı görüldü.