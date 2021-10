Gloria Estefan dokuz yaşındayken akrabasının tacizine uğradığını anlattı

21 dakika önce

Amerikan televizyon kanallarının bir diğer tanınan ismi Clare Crawley de 'Red Table Talk: The Estefans' adlı programın bir bölümüne katılıp, bir rahip tarafından tacize uğradığını anlattı.

Estefan'ın 54 yaşındaki yeğeni Lili, şarkıcıya "Bu an için çok uzun zaman bekledin" dedi. Estefan da "Evet bekledim" dedi ve şöyle devam etti:

Gloria Estefan, Conga ve Rhythm is Gonna Get You adlı şarkılarıyla dünyaca ünlendi.