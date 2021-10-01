İspanya'da kamusal alanda idrar yapan kadınların görüntülerinin porno sitelerine yüklenmesi tartışılıyor

Guy Hedgecoe

Madrid

36 dakika önce

Kaynak, Mujeres en Igualdad Burela Fotoğraf altı yazısı, İspanya'da hak savunucularının kadına yönelik şiddete karşı eylemler düzenliyor

İspanya'da bir yargıç, yaklaşık 80 kadının ve kız çocuğunun kamusal alanda idrar yaparken gizlice görüntülenmesi ve ardından görüntülerin porno sitelerine yüklenmesiyle ilgili bir davayı reddetti, karar kadın hakları örgütlerinden tepki çekti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Lugo bölgesine bağlı Cervo belediyesindeki yerel festivalin gizli kameralarınca kayda alınan kadınlar ve kız çocukları, idrarlarını tesis yetersizliğinden dolayı bir ara sokakta yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Çoğu görüntüde, kadınların cinsel organlarının ve yüzlerinin yakın çekimlerinin görüldüğü kaydediliyor.

Görüntülerin yayınlandığı porno sitelerinin bazıları ücretli.

A Maruxaina festivali sırasında görüntülerinin çekildiğini ve yayınlandığını fark ettikten sonra bu kişilerin çoğu 2020'de mahremiyetlerinin ihlâl edildiği gerekçesiyle soruşturma açılmasını talep etti.

'Karar, görüntülerinizin porno sitesine yüklenmesinin sorun olmadığını söylüyor'

Yargıç Pablo Muñoz Vázquez'in davayı reddetmesinin ardından Eşitlik için Kadınlar Burela (Bumei) Derneği temyiz başvurusunda bulundu.

Aynı yargıç, görüntülerin halka açık bir yerde kaydedilmesi nedeniyle suç olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle en başta verdiği ret kararını onayladı.

Mahkeme tutanaklarına göre, hakim ayrıca söz konusu kadın ve kız çocuklarının "fiziksel veya ahlaki direncini ihlâl etme niyeti olmadığına" karar verdi.

2019'daki yerel festivalde görüntüleri çekilen kadınlardan biri olan Jenniffer, durumu fark ettikten sonra "paniklediğini" söylüyor.

Bir arkadaşının, görüntülerinin bir porno sitesine yüklendiğini söylediğini hatırladığında, "Videoyu gördüğümde ağlamaya başladım, gerçekten çok utandım, ne yapacağımı bilemedim" diyor.

Görüntülerde yer alanların çoğu gibi, Jenniffer da psikolojik destek almış. Fakat hakimin kararı acısını artırmış.

Jenniffer, "Bu beni çok öfkelendiriyor" diyor. "Kısacası birinin sokakta sizin görüntülerinizi çekmesinin, sonra onları bir porno sitesine yüklemesinin ve bundan da para kazanmasının sorun olmadığını söylüyorlar."

Emsal oluşturabileceği uyarısı

Bumei Derneği'nden Ana García, bu davanın emsal oluşturabileceği ve bu tür kayıtları yapanlara cezasızlık tanımanın yolunu açabileceği konusunda uyarıyor.

García, "Kamusal alanda olmanız, mahrem görüntüleri filme alıp dağıtmanın suç olmadığı anlamına gelmez, çünkü bu temel haklarla ilgili" diyor.

Davayı reddetme kararı protestolara ve #XustizaMaruxaina (Maruxaina için Adalet) etiketi altında sosyal medyada kampanyaya yol açtı.

Kaynak, Mujeres en Igualdad Burela Fotoğraf altı yazısı, Cervo'da 'adalet' talebiyle kampanya düzenleyen hak savunucuları

Olay, Eşitlik Bakanı Irene Montero'nun konuyu gündeme getirmesiyle siyaset sahnesine de taşındı.

Toplumsal cinsiyet konusu, İspanya'da son yıllarda sol ve sağ görüşlüler arasında hararetli tartışmalara neden oluyor ve ilk kez bir yargı kararı kadın hakları örgütlerinin tepkisini çekmiyor.

2018 yılında ülkenin güneyindeki Pamplona'daki bir mahkemenin, La Manada (Kurt sürüsü) lakaplı beş erkeğin genç bir kadına saldırısını tecavüzden ziyade cinsel taciz olarak nitelendirmesi kitlesel protestolara yol açmıştı.

Temyiz Mahkemesi kararı bozmuş, saldırganları tecavüzden suçlu bulmuş ve hapis cezalarını 9 yıldan 15 yıla çıkarmıştı.