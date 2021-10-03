Doğa Koruma Vakfı'nın 2021 fotoğraf yarışması: Kelebek bulutunun içindeki goril birinciliği kaptı

32 dakika önce

Kaynak, Anup Shah/TNC Photo Contest 2021

ABD merkezli bir yardım kuruluşu olan Doğa Koruma Vakfı (Nature Conservancy) fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir gorili kelebekler içinde fotoğraflayan Anup Shah birincilik ödülünü aldı.

Anup Shah'a ait Malui isimli fotoğraf, 158 ülkeden 100 bin aday arasında birinci seçildi.

İngiltere'de yaşayan Anup, 4 bin dolar değerinde bir kamera setiyle ödüllendirildi.

Jüri üyelerinden ABD'li fotoğrafçı ve şarkıcı-söz yazarı Ben Folds, "Sizi fotoğrafın içine sürükleyen imajları seviyorum. Gorilin yüzündeki ifade, hoşgörü mü, yoksa neşe mi? Karar vermek gerçekten zor" dedi.

Yarışmayı düzenleyen The Nature Consenvancy, canlı yaşamının bağlı olduğu su ve karasal alanları korumak için 72 ülkede hizmet veren küresel bir yardım kuruluşu.

Kuruluş, bilimin yönlendirmesiyle, iklim değişikliği dahil dünyanın karşı karşıya olduğu önemli sorunlara çözümler yaratma hedefiyle çalıştığını belirtiyor.

İşte yarışmada ödül kazanan diğer fotoğraflar ve açıklamaları:

Halk oylaması kazananı: Ateşböcekleri, Parathamesh Ghadekar, Hindistan

Kaynak, Prathamesh Ghadekar/TNC Photo Contest 2021

Bu ateşböcekleri muson yağmurlarından hemen önce ülkenin belli bölümlerinde, birkaç özel ağaç üzerinde toplanıyor.

30 saniyelik pozlama süresiyle çekilen 32 fotoğrafın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu kare için toplam 16 dakikalık pozlama yapılmış.

Tabiat kategorisi kazananı: Kuraklık, Daniel De Granville Manço, Brezilya

Kaynak, Daniel De Granville Manço/TNC Photo Contest 2021

Brezilya'nın Mato Grosso bölgesinde bulunan Poconé ilçesindeki Transpantaneira otoyolu kenarında bir timsahın cesedi kameraya böyle yansıdı.

Fotoğraf 2020'de kuraklığın en etkili olduğu dönemde bir drone kamerasıyla çekildi.

Tabiat kategorisi ikincisi: Serra Do Mar, Dennis Ferreira Netto, Brezilya

Kaynak, Denis Ferreira Netto/TNC Photo Contest 2021

Deniz kenarındaki dağların yanından helikopterle uçarken bu beyaz bulut tabakasına denk geldik.

Bulutlar dağın bir dinozor kafası gibi gözükmesine yol açıyordu.

Tabiat kategorisi onur ödülü: Yaşam rengi, Scott Portelli, Avustralya

Kaynak, Scott Portelli/TNC Photo Contest 2021

Yağışlı dönemde, Queensland'in kuzeyindeki tropik Carpentaria Körfezi'nde nehirler, haliçler, koylar ve çaylar dünyanın en hayat dolu manzaralarından birini yaratıyor.

Bataklıklardaki ormanlar, aylar süren yağmur ve gel-gitlerin etkilediği deniz sularıyla böyle bir görüntüye kavuşuyor.

İnsan ve doğa kategorisi kazananı: Orangutanları kurtarmak, Alain Schoeder, Belçika

Kaynak, Alain Schroeder

Alain Schoeder bir Endonezya orangutanının kurtarılması, rehabilitasyonu ve doğaya salınmasını fotoğrafladı.

3 yaşında olduğu tahmin edilen dili orangutan Breda, Sumatra Orangutan Koruma Programı ekibi tarafından ameliyata hazırlandı.

Palm yağı üretimi için kurulan çiftlikler, ormancılık, madencilik ve avcılık gibi faaliyetler, yağmur ormanlarında yaşayan orangutanları tehdit ediyor.

İnsan ve doğa kategorisi ikincisi: Kum fırtınası, Tom Overall, Avustralya

Kaynak, Tom Overall/TNC Photo Contest 2021

Sahra Çölü'nde kum fırtınasına yakalanmış bir rehber.

İnsan ve doğa kategorisi onur ödülü: Eve giden yol, Minqiang Lu, Çin

Kaynak, Minqiang Lu/TNC Photo Contest 2021

Su kategorisi kazananı: Su, Kazi Arifujjaman, Bangladeş

Kaynak, Kazi Arifujjaman/TNC Photo Contest 2021

Su kategorisi ikincisi: Yüzme, Joram Mennes, Meksika

Kaynak, Joram Mennes/TNC Photo Contest 2021

Yüzücüler ve dalgıçlar bir su altı rezervuarında.

Su kategorisi onur ödülü: Buzul balonları, Jorge Andrés Miraglia, Arjantin

Kaynak, Jorge Andrés Miraglia/TNC Photo Contest 2021

Arjantin'in Patagonya bölgesindeki bu buzul kar yağışlarının birikip sıkışmasıyla oluşmuş, yoğun fakat vadiden aşağı akabilecek viskoelastik özelliğe sahip.

Vadiden aşağı inerken ısının artması buzun erimesine ve içinde hapsolmuş havanın bir kısmının açığa çıkmasına yol açıyor.

Vahşi yaşam kategorisi kazananı: Zorlu yüzüş, Buddhilini de Soyza, Avustralya

Kaynak, Buddhilini de Soyza/TNC Photo Contest 2021

Kenya'daki Masai Mara Doğal Koruma Alanı'ndaki yoğun yağış, Talek Nehri'nin debisini artırarak sele yol açtı.

Beş çita sıra dışı bir şekilde bir yan yana gelerek güçlü akıntıya rağmen nehrin diğer tarafına geçmeyi çalıştı.

Başarısızlığa mahkummuş gibi görülen bu çaba sonuç verdiğinde hepimiz sevindik.

Tanık olduklarımız, insan kaynaklı iklim değişikliğinin sonuçlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyordu.

Vahşi yaşam kategorisi ikincisi: Ayçiçekleri, Mateusz Piesiak, Polonya

Kaynak, Mateusz Piesiak/TNC Photo Contest 2021

Yükselen su seviyeleri, Polonya'daki dev bir ayçiçeği tarlasının sürülememesine yol açtı.

Kış mevsimi geldiğinde bu bölge binlerce kuş türünü kendine çekti.

Vahşi yaşam kategorisi onur ödülü: Arayış, Thomas Vijayan, Kanada

Kaynak, Thomas Vijayan

İnsanların Borneo'daki bu olgun ağaçları keserek orangutanların yaşam alanlarını ellerinden almadan önce bir kere daha düşünmesi gerekirdi.