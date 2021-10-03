Kabil'de cami yakınında patlama: Taliban, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu

18 dakika önce

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre iki sivilin öldüğünü, üç yaralının olduğunu söyledi.