Milano’da bir özel jet boş bir binaya düştü, sekiz kişi hayatını kaybetti

4 Ekim 2021, 08:16 +03

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Uçağın düştüğü binanın boş olması can kaybının artmasını önledi

İtalya'nın Milano kentinde bir özel jet boş bir binaya düştü, uçaktaki sekiz kişi hayatını kaybetti.

İtalyan basınına göre Milano'daki Linate Havalimanı'ndan Sardinya adasına gitmek üzere havalanan uçakta 68 yaşındaki Romanyalı milyarder Dan Petrescu, eşi ve oğlu da bulunuyordu.

Uçağın düştü noktada yer alan bina ve park halindeki araçlar alev alırken yerde yaralanan kimse olmadı.

Uçağın düşme nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Bazı görgü tanıkları tek motorlu Pilatus PC-12 tipi uçağın düşmeden önce alev aldığını söyledi.

Reuters ajansına konuşan görgü tanığı Giuseppe "Uçak üstümden uçarken sanki motorları çalışmayı bırakıyormuş gibi bir ses duydum" dedi ve ekledi:

"Sonrasında da gürültülü bir patlama duydum. Evimizin pencereleri sarsıldı. Camı açtığımda büyük dumanları gördüm."