Steve Jobs: Apple kurucusunun bu kadar ünlü olmasına yol açan şey neydi?

Steve Jobs eşsiz, karizmatik ve kendine has bir liderdi. Apple kurucusunun 56 yaşında kanserden ölümünün 10. yıldönümünde, onu dünyanın en ünlü yöneticilerinden biri yapan özelliklerini inceledik.

Ne isteyeceğinizi daha siz istemeden bilmek

Gerçekliğin bozulduğu alan

Üniforma

Steve Jobs, Apple etkinliklerinde her zaman boğazlı kazak, kot pantolon ve spor ayakkabı giyiyordu

Yukardan aşağıya sıralamak gerekirse: Boğazlı bir kazak, mavi Levi 501 kotu ve New Balance 991 ayakkabıları.

Fakat her zaman böyle olmamıştı.

Detaya önem vermek

Felsefe

Bir söyleşisinde Wall Street Journal'a "Mezara gittiğimde en zengin adam olmanın benim için hiçbir önemi yok. Benim için önemli olan şey her gece yatağa giderken müthiş bir şey yaptığımızı düşünmek" demişti.

Müzik tutkunu

Apple'ın sosyal müzik hizmeti Ping'de yer alan Jobs'un en sevdiği 10 albümün arasında Miles DAvis'in Kind of Blue, Grateful Dead'in American Beauty ve The Who'nun Who's Next albümleri yer alıyordu.