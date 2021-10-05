İtalya basında yerel seçimler: 'Sol büyük şehirlerde zafer kazandı, sağ nakavt oldu, popülistler düştü'

Övgü Pınar

Roma

5 Ekim 2021, 12:13 +03 Güncelleme 43 dakika önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Sol partilerin adayı Roberto Gualtieri'nin, ikinci turda Roma Belediye Başkanı seçilmesi bekleniyor

İtalya'da yapılan kısmi yerel seçimlerde özellikle büyük şehirlerde sol partiler önemli kazanımlar elde ederken, popülist ve sağ partiler kayıp yaşadı. Ülkede yayımlanan gazetelerin tamamına yakını bugün manşetlerinde, "sağın ve popülistlerin çöktüğü" yorumunu yaptı.

3-4 Ekim tarihlerinde yapılan seçimlerde sol partilerin adayları Milano, Napoli, Bologna gibi büyük şehirlerde ilk turda yüzde 50 üzerinde oy alarak belediye başkanlığına seçildi.

Sonuçları en yakından izlenen şehir olan başkent Roma'da ise hiçbir adayın yüzde 50 üzeri oy alamaması nedeniyle 2 hafta sonra 2. tur oylama yapılacak. 2. turda, en fazla oy alan iki aday olan sağ partilerin adayı Enrico Michetti ile sol partilerin adayı Roberto Gualtieri karşı karşıya gelecek.

Sağ partilerin adayı Michetti ilk turda yüzde 30 oyla birinci, Gualtieri ise yüzde 27 ile ikinci oldu. Ancak ikinci turda sol partilerin adayı Gualtieri'nin kazanmasına daha fazla ihtimal veriliyor.

Kaynak, EPA

5 Yıldız Hareketi hezimete uğradı

Roma'yı 5 yıldır yöneten 5 Yıldız Hareketi ise başkentte seçimi kaybetti. Seçimlerde yeniden adaylığını koyan Belediye Başkanı Virginia Raggi, yüzde 19 oyla 4 aday içinde son sırada yer aldı.

Popülist 5 Yıldız Hareketi, 2016'daki yerel seçimlerde kazandığı Roma ile birlikte Torino'da da hezimete uğradı.

5 Yıldız Hareketi'nden Roma Belediye Başkanlığı'na seçilen Virginia Raggi, görev süresi boyunca kentin "çürümesi" nedeniyle eleştiriliyordu. Roma'da seçim kampanyasında ağırlıkla, toplanmayan çöpler, şehre inen yaban domuzu sürüleri, bakımsız parklar, işlemeyen toplu taşıma hizmeti tartışılmıştı.

1000'in üzerinde belediye için yapılan kısmi yerel seçimlere katılım oranı yüzde 54,7 oldu. Ülkenin tamamını kapsamayan yerel seçimlerde, toplam seçmenin yaklaşık dörtte birine denk gelen 12 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

Yerel seçimlerin sonuçları ulusal çaptaki siyasi dengeleri bire bir yansıtmasa da, pandeminin başından bu yana seçmen dağılımının ilk göstergesi olması bakımından önem taşıyor.

Kesin olmayan ilk sonuçlar İtalyan basını tarafından "popülistlerin düşüşü", "sağ nakavt oldu" gibi ifadelerle yorumlandı. İtalya'da özellikle popülist-aşırı sağ çizgideki partilerle özdeşleştirilen "ulusal egemenlikçi" siyasetin de yerel seçimlerde kötü performans sergilediğine dikkat çekildi.

La Repubblica gazetesi manşetinden "Ulusal egemenlikçilerin çöküşü" başlığını attı.

Kaynak, LA REPUBBLICA

Corriere della Sera "Şehirler merkez-solu ödüllendirdi" manşetiyle çıktı.

Kaynak, CORRIERE DELLA SERA

La Stampa da merkez-sol ittifakın lideri Demokratik Parti'nin (PD) başarısına vurgu yaparak "Popülistlerin düşüşü, PD'nin intikamı" başlığını kullandı.

Kaynak, LA STAMPA

Sağ çizgiye yakın yayın yapan Il Giornale, Libero ve La Verita gazeteleri de sağ ittifakın seçimlerde elde ettiği sonuçları "iflas", "alarm zilleri", "nakavt" gibi ifadelerle değerlendirdi.

Aşırı sağcı Meloni'nin yükselişi

Öte yandan yerel seçimler, 3 partiden oluşan sağ ittifak içindeki güç dengelerinin değişimini de ortaya koydu.

Seçimlere ortak adaylarla giren sağ ittifak, aşırı sağcı Lig ve İtalya'nın Kardeşleri ile merkez-sağdaki Haydi İtalya partilerinden oluşuyor. Birkaç ay öncesine kadar ittifakın lideri konumunda, Matteo Salvini liderliğindeki Lig Partisi bulunuyordu.

Lig Partisi, 2019'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 34 oy alarak kendi destek rekorunu kırmasının ardından son aylarda düşüşe geçmiş ve anketlere göre oy oranı yüzde 20 civarına inmişti.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Giorgia Meloni

Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri ise 2018 genel seçimlerinde aldığı yüzde 4'lük oyu yaklaşık 5 katına çıkarmış durumda. Mussolini'nin eski müttefikleri tarafından 1946'da kurulan İtalyan Sosyal Hareketi (MSI) partisinin varisi olarak değerlendirilen İtalya'nın Kardeşleri, bu seçimlerle sağın lideri olmaya daha yaklaştı.

Roma'da ilk turda en fazla oyu alan belediye başkanı adayı Michetti, sağ ittifakın ortak desteğini alsa da İtalya'nın Kardeşleri tarafından belirlenmişti. Partinin lideri Giorgia Meloni de dün akşam ilk sonuçlar netleştikten sonra yaptığı açıklamada, "İtalya'nın Kardeşleri, en önemli maçın oynandığı Roma'da ilk parti konumunda. Ve hızlı bir hesapla, sağ ittifakın ilk partisi olduğu da görülüyor" dedi.

Öte yandan yerel seçimlerde sağ ittifakın nispeten başarısız olmasında ittifak içindeki bu liderlik çekişmesinin de etkili olduğu yorumları yapılıyor.

İtalya'nın Kardeşleri'nin son aylarda desteğini artırmasında ise Başbakan Mario Draghi'nin kurduğu geniş katılımlı koalisyon hükümetine katılmayarak tek muhalefet partisi rolünü üstlenmiş olması da etkili görülüyor.