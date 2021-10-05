Uzayda çekilecek ilk film için Rus ekip yola çıktı

5 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kozmonot Anton Şkaplerov (ortada), oyuncu Yuliya Peresild (solda) ve yönetmeni Klim Şipenko

Rusya, sinema tarihinde ilk kez uzayda film çekecek ekibi, Soyuz MS-19 aracı ile Kazakistan'ın Baykonur üssünden uzaya gönderdi.

"Vyzov" (Sınanma) adlı filmin yönetmeni Klim Şipenko ve 37 yaşındaki oyuncu Yuliya Peresild ile onlara eşlik eden kozmonot Anton Şkaplerov'u taşıyan uzay aracı, TSİ 11:55'te fırlatıldı.

"Uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı kurgu filmin" çekimlerinin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirilecek. Ekip, ISS'te 12 gün kalacak.

Film ekibinin 17 Ekim'de Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Filmde, Peresild, bir kozmonotun hayatını kurtarmak için ISS'e seyahat eden bir doktoru canlandıracak. Kozmonotlar da filmde yer alacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Uzay, öncü ve her şeye rağmen hâlâ önde olduğumuz bir alan" dedi.

Rus basını da geniş yer verdiği filmle ilgili haberlerinde, dünyanın Rusya'yı izlediğini vurguladı.

Rusya, böylece uzayda ilk filmi çekme yarışında ABD'yi geride bırakmış oldu.

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Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) daha önce ünlü aktör Tom Cruise'un bir Hollywood filmi için SpaceX roketiyle uzaya gönderileceğini duyurmuştu.

Tom Cruise, uzayda ilk filmi çekmek istiyordu.

Ancak Rusya'nın son adımı sonrası Cruise bunu başaramayacak.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Tom Cruise

Moskova ve Washington'un uzay rekabeti, Soğuk Savaş döneminin ayırt edici özelliklerinden biriydi.

Sovyetler Birliği, uzaya, 1957'de ilk uyduyu (Sputnik), 1961'de ilk astronotu (Yuri Gagarin) göndermişti.

ABD ise 1969'da Ay'a üç astronot göndererek uzay yarışında öne geçmişti.

Soğuk Savaş'ın son bulmasıyla koşullar değişti.