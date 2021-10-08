Türkiye 40 adet F-16 ve 80'e yakın modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu

8 Ekim 2021, 06:04 +03 Güncelleme 49 dakika önce

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Türkiye, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 40 adet F-16 ve 80'e yakın F-16 modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu.

Reuters ajansı, başvurunun Dışişleri Bakanlığı'nda değerlendirme sürecinde olduğunu, Bakanlık onay verirse Kongre'ye gönderileceğini ve Kongre'nin bu satışı bloke etme gücü olduğunu aktarıyor.

NTV ise talep edilen uçaklar ve modernizasyon kitlerinin değerinin 10 milyar dolar civarında olduğunu belirtiyor.

Daha önce 100 adet F-35 savaş uçağı almak isteyen Ankara, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle 2019'da F-35 ortak üretim programından çıkarılmıştı.

30 Eylül'de bu konu hakkında bir açıklama daha yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geri adım atmamız söz konusu değil, ABD ya uçaklarımızı verecek ya da paramızı" demişti.

Ajansa göre Türkiye'nin bu başvurusunun amacı, F-35 programından çıkarıldıktan sonra hava kuvvetlerini başka bir yolla modernize etmek.

Kongre'de 'zorlu süreç'

Öte yandan Reuters, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılımı için lobicilik faaliyeti yürüten Arnold & Porter Kaye Scholer isimli şirketle sözleşmesini 1,5 milyon dolar karşılığında Ağustos 2022'ye kadar uzattığını da aktarmıştı.

Türkiye, F-35 ve S-400'lere aynı anda sahip olabilmek için bugüne kadar ABD'ye pek çok teklif götürmüştü.

Ekim başında BBC Türkçe'den Ece Göksedef'e konuşan bir Türk diplomatik kaynağı Türkiye'nin son olarak, Nisan ayında ilk testleri yapılmış olan S-400'lerin aktive edilmemesi için "S-400'leri kullanmamızı gerektirmeyecek bir ortam yaratılabilir, herhangi bir tehdit oluşursa bunu ABD ile koordinasyon halinde, istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla çözebilir ve tehdidi F-35'lerle ortadan kaldırabilir" önerisi yaptığını fakat ABD'nin buna sıcak yaklaşmadığını aktarmıştı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde halihazırda çok sayıda F-16 bulunuyor. Forbes dergisine göre bu sayı 200'ün üzerinde.