ABD nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi’nde ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptı

Avustralya, ABD ve İngiltere ile imzaladığı AUKUS güvenlik paktının merkezinde yer alıyor. Avrupalı ortaklarının da tepkisini göze alarak Çin'e karşı bu adımı atıyor. Ancak oynadığı bu kumarın faydaları olduğu kadar riskleri de var.

22 Eylül 2021