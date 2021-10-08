7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar

26 dakika önce

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Uzmanlardan kış yaklaşırken grip aşısı tavsiyesi, dolardaki artışın günlük harcamalarımıza etkisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ve Soçi görüşmelerinin perde arkası ve iki aylıkken kendisini kurtaran bakıcısının kollarında ölen dağ gorili Ndakasi'nin öyküsü. BBC Türkçe, Bundle okuyucuları için haftanın öne çıkan gelişmelerini derledi.

'Aynı anda hem grip hem de Covid'e yakalananların ölüm riski iki kat fazla'

Kış ayları yaklaşırken uzmanlar grip aşısı yaptırmayı tavsiye ediyor.

İngiltere'deki kamu sağlığı görevlileri, bu kışın grip ve Covid-19 hastalığına yol açan SARS-COV-2 virüsünün birlikte yayılacağı ilk kış olacağını vurguluyor ve bu durumun endişe verici olduğunu söylüyor.

Araştırmalar, aynı anda hem grip hep SARS-COV-2 virüslerine maruz kalanların ölüm riskinin, sadece Covid-19'a yakalanan bir kişiye kıyasla iki katı olduğunu gösteriyor.

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı risk grubunda olan kişilere ücretsiz aşı sunacağını açıkladı.

Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı benzer bir açıklamada bulunmuştu.

İngiltere'de yeni oluşturulan Sağlık Güvenliği Ajansı'nın başkanı Jenny Harries, geçen yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle grip virüsünün neredeyse hiç yayılmadığını, bu yüzden bu kış insanların grip bağışıklığının daha düşük olacağını söyledi:

"Bu kış iki virüsün birlikte yayılacağı ilk kış olacak ve bu yüzden aşı olmak son derece önemli."

Grip İngiltere'de her kış ortalama 11 bin kişinin ölümüne yol açıyor ve günde 1.000'den fazla kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oluyor.

Haberin tamamı için tıklayın: Haberin tamamı için tıklayın: Uzmanlar kış yaklaşırken grip aşısı yaptırmayı tavsiye ediyor

Ivermectin: Aşı karşıtlarının 'mucize Covid ilacı'

Ivermectin aşı karşıtları tarafından Covid'e karşı "mucizevi ilaç" diye alkışlanıyor ve bazı ülkelerde yetkililer tarafından tavsiye bile ediliyor.

Fakat BBC, ilacın reklamını yapanların kanıt olarak gösterdikleri bir dizi araştırmada çok ciddi hatalar yapıldığını ortaya çıkardı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Peru'da sağlık yetkilileri bir süre Ivermectin'i tavsiye edip sonra Covid tedavi rehberinden çıkardılar

Ivermectin yıllardır insanlar ve hayvanlarda iç parazitlere karşı kullanılan etkili bir ilaç.

Fakat pandemi sırasında bu ilacın Covid tedavisinde de kullanılabileceğini savunanlar ortaya çıktı.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği sağlık yetkilileri bu ilacın Covid'e karşı kullanılabilmesi için yeterli veri olmadığı kanaatine vardılar.

Fakat çoğu aşı karşıtı aktivistler olan binlerce kişi bu ilacın Covid tedavisinde kullanılması için bütün gayretleriyle kampanya yürütüyor.

Sosyal medya gruplarında insanlar ilacın nasıl bulunabileceği konusunda bilgiler paylaşıyor hatta hayvanlar için kullanılan türünü bile tavsiye ediyorlar.

Erdoğan'ın New York ve Soçi'deki görüşmelerinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin ardından İdlib'de Suriye ordusu ve Rus savaş uçaklarının operasyonları devam etti.

Erdoğan, görüşme öncesi Putin ile "önemli bir karara varacaklarını" söylemiş, "Türkiye-Rusya ilişkilerinde inşallah çok daha güçlü bir döneme girmiş olacağız" demişti. Ancak görüşme sonrası somut bir karar açıklanmadı.

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Bu ifadeleri de, ABD Başkanı Joe Biden ile ilişkileri için "İyi başladık diyemem" ve ABD ile "şu andaki gidiş hayra alamet değil" dediği New York ziyaretinin hemen ardından kullanmıştı.

Peki Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Biden'dan beklentisi neydi? Bu beklentiler, Putin-Erdoğan zirvesini etkiledi mi?

BBC Türkçe, görüşmelere yakın Türk güvenlik ve diplomatik kaynaklarına sordu.

Doların artışı günlük hayatımızı nasıl etkiliyor?

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''İthal cep telefonu, bilgisayar, araç kullanmıyorum, maaşım ve harcamalarım dolarla değil ve dolayısıyla döviz kuru umurumda değil'' demek mümkün mü?

Enflasyon sepetindeki gıda, ulaşım, konut başta olmak üzere neredeyse tüm ürünler döviz kuruna bağlı. Bunda ithal ürünlerin ve ithal girdilerin payı büyük.

Günlük hayatımızdaki harcamalarımızın döviz kuru artışından nasıl etkilendiğini Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp ve ekonomist Özlem Derici Şengül değerlendirdi.

Haberin tamamı için tıklayın: Dolardaki artış günlük harcamalarımızı nasıl etkiliyor?

'Süpermarketler gıda enflasyonunun tek nedeni değil'

Türkiye'de gıda enflasyonu, uzun zamandır ekonominin kronik sorunlarından biri.

Gıda enflasyonunun yüksek seyretmesine en büyük neden olarak tarım politikalarındaki plansızlık gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçen hafta yaptığı açıklamada yüksek gıda fiyatlarından zincir marketleri sorumlu tuttu.

Kaynak, Tarım Kredi Kooperatifi

Erdoğan, hafta sonu gerçekleştirdiği ziyaretin ardından da Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayısının artırılarak fahiş fiyatlarla mücadele edileceğini söyledi.

Ekonomistlere göre süpermarketler yüksek gıda fiyatlarında sorunun bir parçası olsa da gıda enflasyonunun tek nedeni değil.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin yüksek gıda fiyatlarıyla mücadelede bir çare olmayacağı görüşünde.

Arzova, "Bu durum eşittir geçmişte gördüğümüz tanzim satış mağazaları" diyor.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu ve yöneticisi olan Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise hayat pahalılığı ve enflasyon arasındaki farka vurgu yapıyor.

Haberin tamamı için tıklayın: Gıda enflasyonunun çaresi marketlerle mücadele mi?

Pandora Belgeleri için kim, ne dedi?

Yaklaşık 12 milyon dosya ve evraktan oluşan Pandora Belgeleri, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sızdırılan belgelere dayalı haberlerde adı geçen bazı liderler, haklarındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını yalanlayan açıklamalar yaptı.

Pandora Belgeleri'nde 35 mevcut ve eski ülke lideri ile, 300'den fazla kamu çalışanının off-shore şirketleri ve hesaplarına dair detaylar var.

Belgeler;

Ürdün Kralı Abdullah'ın İngiltere ve ABD'de 70 milyon sterlinlik mülk aldığını,

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Monaco'da gizli tutulan varlıklarla ilişkili olduğunu,

Önümüzdeki günlerde genel seçimde yarışacak olan Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'in de Fransa'nın güneyinde 12 milyon sterlinlik iki villayı bir off-shore yatırım şirketi üzerinden alışını deklare etmediğini,

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve eşinin de Londra'da bir ofis alımı sırasında 312 bin sterlinlik damga vergisinden kaçındığını gösteriyor.

Dağ gorili Ndakasi: 2 aylıkken kendisini kurtaran bakıcısının kollarında öldü

Dağ gorili Ndakasi,Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ulusal park muhafızlarının çektiği selfie'de verdiği insan taklidi pozuyla bütün dünyanın ilgisini çekmiş, hakkında birçok haber ve fotoğraf yayınlanmıştı.

Kaynak, Muhafız MATHIEU SHAMAVU Fotoğraf altı yazısı, İki dişi gorilin muhafızları taklit ediyor göründükleri fotoğraf viral olmuştu

Bir süredir hasta olan Ndakasi, Afrika'nın en eski goril yetimhanesi Virunga Ulusal Parkı'nda, küçücük bir yavruyken kendisini kurtaran doğa koruma görevlisi Andre Bauma'nın kollarında 14 yaşında son nefesini verdi.

Andre Bauma, Ndakasi'yi, 2007 yılında henüz iki aylık bebekken bulup kurtarmıştı. Ndakasi, onu bulduklarında, şok içinde yasadışı goril avcılarının öldürdüğü annesinin cansız bedenine sarılmıştı. Avcılar bütün ailesini öldürmüştü, kimsesizdi.

Muhafızlar bu durumda onu doğaya bırakmanın çok riskli olduğunu görerek, ömrünü geçireceği Bauma'nın yönetimindeki Virunga'ya götürdüler.

Ndakasi 2019 yılında bir başka dişi dağ gorili olan Ndeze ile birlikte göründüğü, bir doğa koruma muhafızı tarafından çekilen selfie karesinin viral olması üzerine dünyaca ün kazanmıştı.