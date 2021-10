Adele, yeni albümünde oğluna boşanma sürecini anlatıyor: “Neden hayatını altüst ettiğimi açıklamak istedim”

bir saat önce

Albümün ilk single'ı 'Easy On Me' 15 Ekim Cuma günü, müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Adele, "Go easy on me..." şarkısı için, "Albüm için yazdığım ilk şarkıydı ve sonra da altı ay boyunca başka bir şey yazmadım çünkü kendi kendime, 'Tamam, söylenecek her şeyi söyledim' dedim" ifadelerini kullandı.