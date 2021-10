Paul McCartney, Beatles'ın John Lennon yüzünden dağıldığını söyledi

İngiliz müzik grubu The Beatles'ın üyelerinden Paul McCartney, 50 yıl boyunca grubun dağılmasının sorumlusu olarak suçlamaları omuzladı.

"Bu benim grubum, işim ve hayatımdı. Ben devam etmesini istiyordum. Çok iyi işler yaptığımızı düşünüyordum. Abbey Road, Let It Be gibi… Devam edebileceğimizi düşünüyordum"