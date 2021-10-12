AB gelecek yıl 60 bin gence Avrupa genelinde ücretsiz tren seyahati hediye edecek

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

36 dakika önce

Kaynak, EPA

Avrupa Birliği (AB) önümüzdeki yıl, 18 yaşını doldurmuş 60 bin Avrupalı gence, ücretsiz tren yolculuğu hediye edecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreç geçiren gençlerin, Avrupa'daki kent ve kasabaları tanıması ve ufkunu genişletmesini sağlamayı hedefleyen proje kapsamında, 30 güne kadar ücretsiz tren yolculuğu yapılabilecek.

"DiscoverEU" (Avrupa'yı keşfet) adlı proje için başvurular, 12 Ekim Salı günü saat 12:00'den itibaren AB'nin resmi internet sitesi üzerinden başladı. Başvurular, 26 Ekim günü saat 12:00'de sona erecek.

Etkinliğe, AB vatandaşı olan ve 1 Temmuz 2001 ile 1 Ocak 2004 tarihleri arasında doğan gençler başvurabilecek. İngiltere vatandaşı gençlerin de DiscoverEU projesinden yararlanmasına izin veriliyor.

Gençlerin özgürlüğün tadını çıkarması ve seyahat deneyimi kazanmasına olanak tanıyan proje sayesinde, Avrupa'nın çeşitliliği, kültürel zenginliği ve tarihi de tanıtılacak.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "DiscoverEU sayesinde bağımsızlık, özgüven ve diğer kültürlere ilgi gibi geleceğiniz için değerli olan becerileri geliştirebilirsiniz" dendi.

Başvurusu kabul edilen gençler, 30 Mart 2022'den itibaren Avrupa içinde en az 1, en fazla 30 gün ücretsiz tren yolculuğu yapabilecek. Gençler, gezilere tek başına ya da isterlerse 4 kişiye kadar olan arkadaş gruplarıyla katılabilecek.

İlk kez Haziran 2018'de hayata geçirilen DiscoverEU projesi, Covid salgını nedeniyle bu sefer daha kapsamlı şekilde gerçekleştirilecek.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, pandemi dönemimde yaşanan kısıtlama ve sokağa çıkma yasaklarının, gençler üzerinde yarattığı olumsuzluğa işaret ederek, bu nedenle 2022'de daha fazla gence ücretsiz seyahat olanağı sağlayacaklarını söyledi.

Schinas, "Geçtiğimiz 18 ay boyunca, gerçek bir dayanışma ruhu içinde gençlerimiz değerli zamanlarını ve belirleyici anları feda ettiler. Bu yüzden her zamankinden daha fazla tren yolculuğu fırsatı sunabildiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.