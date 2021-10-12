İzmir'in Sivrihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha Türkiye'nin gündemine taşıdı. Deprem sırasında kişilerin kendilerini güvenli bir yerde korumaya almaları, sonrasında ise toplanma alanlarına ulaşmaları gerekiyor.

30 Ekim 2020