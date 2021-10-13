ABD'de 12 bin 300 yıllık tütün kalıntıları bulundu: 'Tüketim çok daha eskiye dayanıyor'

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Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Tütün bitkisinin kalıntıları

ABD'nin Utah eyaletinde, kömürleşmiş halde bulunan dört tütün bitkisi kalıntısı, Amerika'da tütün kullanımının 12 bin 300 yıl önceye dayanıyor olabileceğini ortaya koydu.

Son keşif, tütünün tahmin edilenden 9 bin yıl önce ilk kez içilmiş olabileceğini de gösterdi.

Bilim insanları, Utah'taki Büyük Tuz Gölü Çölü çevresindeki avcı toplayıcıların, emerek ya da yakma yoluyla içerek tütünü kullandığına inanıyor.

Bugüne dek, tütün kullanımına dair en erken bulgu, 3 bin 300 yıl önce Alabama eyaletinde bulunan bir pipoya dayanıyordu.

Arkeologlar bu keşfi, Wishbone adı verilen kazı bölgesinde yaptı.

Bölgede tespit edilen bir kamp yerinde, ateşe atılmış milimetre genişliğinde tütün tohumları bulundu.

Tütün kalıntılarının bulunduğu antik ocak çevresinde, ördek kemikleri, taş aletlerin yanında bir de mızrak ucu keşfedildi.

'Tütün tohumları büyük bir sürpriz oldu'

Arkeologlar bulunan bu mızrak ucundaki kan kalıntılarının, mamut ya da erken dönem bir file ait olduğunu düşünüyor.

Keşfi yapan bilim insanları, Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan makalede; tütünün avcı toplayıcılar yerli Amerikalılar tarafından, yemek veya alet yaparken tüketildiğini yazdı.

New Scientist dergisine konuşan ekipten bilim insanı Daron Duke, "Tütün tohumları büyük bir sürpriz oldu. Çok küçük olmaları nedeniyle bu şekilde kalabilmeleri çok nadir" dedi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Utah'taki Büyük Tuz Gölü Çölü'nde yapılan çalışma

'Hayal gücüm deli gibi çalışıyor'

Duke, bu keşfin, tarımsal üretim yoluyla tüketilmeye başlamasından çok önce tütünün kafa yapıcı özelliğinin öğrenildiğini gösterdiğini de söylüyor:

"Avcı toplayıcıların kültürü hakkında çok az şey bilmiyoruz. Bu keşifle ilgili benim en çok ilgimi çeken şey, belgelenmemiş bu antik dönemde yaşanan bu basit aktivitenin açtığı sosyal pencere. Hayal gücüm deli gibi çalışıyor."

Anavatanı Amerika kıtası olan tütün bitkisi, bağımlılık yapıcı özelliği olan nikotin maddesi içeriyor.

Tütün dünyaya, kıtanın 15. yüz yıldan itibaren Avrupalılar tarafından kolonileştirilmesi ile dağılmaya başladı.