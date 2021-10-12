Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı

34 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Eşyalar arasında mobilyalar ve sanat eserleri de vardı

ABD'li gangster Al Capone'a ait bir dizi eşya, 3 milyon dolara satıldı.

Hafta sonu boyunca California eyaletindeki Sacramento kentinde devam eden açık artırmada 174 eşyanın satıldığı açıklandı.

Bunların arasında fotoğraflar, silahlar, mücevherler ve mobilyalar da vardı.

Özel bir kulüpte bin kişinin katılımıyla düzenlenen müzayedede Capone'un en sevdiği silahı 850 bin dolara alıcı buldu.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Al Capone'un en sevdiği silah olduğu söylenen Colt marka tabanca

Chicago Tribune gazetesine göre bu tabanca, 20. yüzyılda yapılmış bir silaha ödenen en yüksek paraya satıldı.

Al Capone 1920'lerde ABD'de alkolün yasaklanmasıyla birlikte yasa dışı alkol satışı yapan mafyanın en büyük liderlerindendi.

Vergi kaçırma suçlamasıyla hapis cezası aldıktan sonra Alcatraz Cezaevi'ne gönderilmişti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ünlü gangstere ait diğer silahlar ve bardak takımları da alıcı bulan diğer ürünler arasındaydı

Bu eşyalar, Al Capone'un 1947'deki ölümünden bu yana ailesinin elinde bulunuyordu.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Açık artırmada Capone'un fotoğrafları da satışa çıktı

Reuters ajansının aktardığına göre Al Capone'un hayattaki üç torunundan biri olan Diana Capone, iki kız kardeşiyle birlikte yaşlandıkları için bu eşyaları satmaya karar verdiklerini söyledi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Diana Capone babası ve dedesinin 1920'lerden kalma resmiyle birlikte poz verdi