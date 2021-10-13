Norveç'te yay ve okla gerçekleşen saldırıda 'en az 4 kişi hayatını kaybetti'

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Kaynak, Hakon Mosvold/NTB/via Reuters Fotoğraf altı yazısı, Polis kent merkezindeki geniş bir alanı kordon altına aldı

Norveç'in güneyindeki Kongsberg kentinde meydana gelen oklu saldırıda birden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırıda bıçak da kullanıldığı bildiriliyor. Norveç polisi saldırının 'terörizmle' ilişkili olup olmadığını araştırıyor.

Reuters haber ajansı, Norveçli kamu yayıncısı NRK'ye atıfla saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor.

Saldırı, başkent Oslo'nun güney batısındaki yerleşim yerinde yerel saatle 18:30 sıralarında yapıldı.

Polis Müdürü Oeyvind Aas, şüphelinin yakalandığını ve tek başına hareket ettiğinin değerlendirildiğini söyledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, saldırgan Coop Extra isimli market içinden saldırıyı düzenledi.

Kent sakinlerine evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Polis bir duyuru ile daha, şüphelinin Drammen'deki polis merkezine götürüldüğünü aktardı.

Emniyet ise henüz saldırının nedenine ya da kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgilendirme yapmadı.

Yay ve okla gerçekleşen saldırıda yaralananlar da bulunuyor ve bu kişiler hastaneye kaldırıldı.

Düzinelerce polis aracı, ambulans ve helikopter de bölgeye sevkedildi.

Ülkenin Adalet Bakanı Monica Maeland'in konuyu yakından takip ettiği kaydedildi.