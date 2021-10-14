Agnes Tirop: Dünya rekortmeni Kenyalı atlet evinde ölü bulundu, kayıp eşi cinayet zanlısı

48 dakika önce

BBC'ye konuşan kaynaklar ise Tirop'un karnında da bıçak yarası olduğunu söyledi.

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Başsağlığı mesajı yayımlayan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ise Tirop için "Kenya'nın kahramanıydı" dedi.

Geçen ay dünya rekoru kırmıştı

Rekoru 28 saniye farkla kırması sonrası, Tirop'u çok parlak bir kariyerin beklediği şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Tirop'un kariyerinde iki dünya üçüncülüğü ve bir olimpiyat dördüncülüğü de bulunuyordu.