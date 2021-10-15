Robert Durst: ABD'li emlak milyoneri birinci derece cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

17 dakika önce

"Kahretsin, ne yaptım ben? Elbette hepsini öldürdüm."

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ABD'li emlak milyoneri, Susan Berman'ı, eşi Kathleen "Kathie" McCormack'ın 1982'de kaybolmasıyla ilgili olarak konuşmaması için öldürdüğünü söylemişti.

Polis, Durst'un, Berman dışında iki kişiyi daha öldürdüğüne inanıyor.

'Narsist psikopat'

Tıp öğrencisi Kathleen "Kathie" McCormack ise kaybolmasından sonra bulunamadı ve öldüğü sanılıyor.

Durst ailesi, New York'un emlak sektöründe en zengin ve güçlü ailelerinden biri olarak biliniyor.