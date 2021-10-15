İngiliz milletvekili David Amess seçmenleriyle görüşürken bıçaklandı
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekili Sir David Amess seçmenleriyle görüşürken bıçaklandı. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Essex bölgesi polisi, Leigh-on-Sea kasbasında bıçaklı saldırı ihbarının öğle saatlerinde geldiğini, olay yerinde bir bıçak bulduklarını söyledi.
69 yaşındaki Amess, Southend West bölgesinden milletvekili seçildi. Amess saldırı sırasında Belfairs'te bir kilisede seçmenleriyle görüşüyordu.
Polis, milletvekilinin sağlık durumuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Olay yerindeki bir görgü tanığı LBC radyosuna, polisin binadan bir kişiyi çıkarıp polis aracına bindirdiğini gördüğünü söyledi. Görgü tanığı, "Beş dakika içinde binadaki birinin defalarca bıçaklandığı haberini aldık. Çok acı verici bir olay" dedi.
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Polis, olayla ilgili başka bir şüpheli olmadığını söyledi.