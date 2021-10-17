Squid Game: Netflix dizisi birçok ülkede popüler kültürün de parçası haline geldi

36 dakika önce

Netflix'in en çok izlenen yapımı Güney Kore dizisi Squid Game birçok ülkede popüler kültürün parçası haline geldi.

Çin'in başkenti Pekin'de dizide oyun olarak konu edilen bisküvilerin yapımı, Malezya'da tırnaklarda Squid Game tasarımları modası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Güney Kore Kültür Merkezi'nin öncülüğünde düzenlenen Squid Game yarışmaları ve Moskova'daki bir kafedeki yine bisküvi yarışması bunlardan yalnızca birkaçı.