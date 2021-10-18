Hindistan'da sel felaketi: 5'i çocuk en az 26 kişi hayatını kaybetti

bir saat önce

Kaynak, Reuters

Hindistan'ın güneyinde meydana gelen seller sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin beşinin çocuk olduğu açıklandı. Çok sayıda kişinin de kaybolması nedeniyle ölü sayısının artmasından korkuluyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağmur, nehirlerin taşınmasına neden oldu. Pek çok köy ve kasabada birçok ev yıkıldı.

Kerala eyaletindeki Kottayam ilçesinde de çok sayıda ev sular altında kaldı.

Bölgede çekilen bir videoda, sel suları altında kalan bir otobüsün içindeki yolcuların kurtarıldığı görüldü.

Kottayam ve Idukki, eyaletteki en kötü etkilenen bölgelerden ikisi.

Günlerdir devam eden şiddetli yağışlar toprak kaymalarına neden oldu. Taşan nehirler küçük köyleri birbirine bağlayan birçok köprüyü yıktı.

Kaynak, Reuters

Yetkililer, insanların mahsur kaldığı bölgelere malzeme ve personel göndermek için askeri helikopterlerin kullanıldığını söyledi.

Eyalet genelinde binlerce insan tahliye edilirken afetzedeler için 184 farklı kamp kuruldu. Burada 8 binden fazla kişiye yiyecek, giyecek ve konaklama sağlandı.

Ayrıca hükümet de evlerini ve mahsullerini kaybedenler için mali destek açıkladı.

Hükümet, eyaletteki barajların açılıp açılmaması ile ilgili nihai kararı uzman bir heyete bıraktı.

Kaynak, Reuters

Hindistan'da 2018 yılında meydana gelen başka bir sel felaketinde eyalette 400 kişi hayatını kaybetmişti. O dönem barajların düşük rakımlı bölgelerde yaşayan insanlara haber verilmeden açıldığı konusunda tartışmalar olmuştu.

Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, oluşturulacak bir komitenin hangi barajların açılması gerektiğine karar vereceğini söyledi.