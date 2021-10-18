Colin Powell: ABD'nin 84 yaşında ölen Afrika kökenli ilk dışişleri bakanı

18 Ekim 2021, 15:49 +03 Güncelleme 34 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Colin Powell göçmen bir ailenin çocuğu olarak Harlem'de doğmuştu

ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Colin Powell, 84 yaşında öldü. Ailesi, Powell'ın Covid-19'a yakalandıktan sonra kötüleşerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Colin Luther Powell, 1937 yılında Jamaicalı göçmen bir çiftin oğlu olarak New York Harlem'de doğdu.

Vietnam'da da savaşan ve dört yıldızlı bir general olan Powell 1990'lı yıllarda Irak'a, Kuveyt'i işgali sonrasında yöneltilen Birinci Körfez Savaşı'nda önemli bir rol oynadı ve ABD Genelkurmay Başkanlığına kadar yükseldi.

Ordudan emekli olduktan sonra Cumhuriyetçi Parti'den siyasete atılan Powell, George W Bush yönetiminde dışişleri bakanlığına getirildi.

ABD'nin 65. Dışişleri Bakanı olan Colin Powell, aynı zamanda bu göreve getirilen ilk Afrika kökenli Amerikalı da olmuş, kendisini daha sonra Condoleeza Rice izlemişti.