Covid: WHO salgının 2022'de de devam edeceği uyarısında bulundu

15 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Covax aracılığıyla Ekim ayında Sudan'a ulaşan aşılar

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yoksul ülkeler yeterince aşıya erişemedikleri için Covid salgınının "gereğinden bir yıl daha uzun süreceğini" söyledi.

Örgütün üst düzey yöneticilerinden Dr. Bruce Aylward, bunun Covid salgınının "2022'de de etkili olabileceği" anlamına geldiğini kaydetti.

Afrika kıtasında nüfusun %5'inden azı aşılanmış durumda, diğer kıtaların çoğunda bu oran %40.

Dr. Aylward, ilaç şirketlerinin en düşük gelirli ülkelere öncelik verebilmeleri için varlıklı ülkelere aşı kuyruğundaki yerlerini bu ülkelere bırakmaları çağrısında bulundu.

Dr. Aylward, "Gerçekten hızlanmamız gerekiyor, yoksa biliyor musunuz? Bu pandemi gereğinden fazla bir yıl daha devam edecek" dedi.

"The People's Vaccine" adlı sivil toplum kuruluşları ittifakı, ilaç şirketleri ve zengin ülkeler tarafından vaat edilen yedi dozdan sadece birinin aslında daha yoksul ülkelere ulaştığını gösteren yeni veriler yayımladı.

Covid aşılarının büyük çoğunluğu yüksek gelirli veya üst orta gelirli ülkelerde yapılmış durumda. Küresel olarak uygulanan dozların sadece %2,6'sı Afrika'da yapıldı.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın da aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları İngiltere ve Kanada'yı, aşıları dünya çapında adil bir şekilde dağıtmak için BM destekli küresel program olan Covax aracılığıyla kendi halkları için aşı tedarik etmekle suçluyor.

Resmi rakamlar, bu yılın başlarında İngiltere'nin 539,370 Pfizer dozu aldığını, Kanada'nın ise bir milyondan biraz daha az AstraZeneca dozu aldığını gösteriyor.

Covax en başta, zengin ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkelerin kendi havuzundan aşı elde edebilmelerini amaçlıyordu. Fakat çoğu G7 ülkesi, ilaç şirketleriyle kendi bire bir anlaşmalarını yapmaya başladıklarında bu havuzdan çekildi.

Oxfam'ın Küresel Sağlık Danışmanı Rohit Malpani, Covax mekanizmasına ödeme yapan İngiltere ve Kanada'nın teknik olarak bu yolla aşı alma hakkına sahip olduğunu söyledi ancak her ikisinin de kendi ikili anlaşmaları uyarınca milyonlarca doz elde ettikleri göz önüne alındığında bunun hâlâ "ahlâki olarak savunulamaz" olduğunu belirtti ve ekledi:

"Bu dozları Covax aracılığıyla almamalıydılar. Çifte kazanç elde ettiler ve bu zaten sıranın gerisinde olan yoksul ülkelerin daha uzun süre bekleyeceği anlamına geliyor."

Küresel aşılama Asset 2 İnteraktif haritayı görmek için internet tarayınızı güncelleyin. Aşılamanın ilerlemesini görmek için aşağıya bir ülke ya da bölge adı girin Aşılama tarihi yok. Bazı durumlarda aşı programının başlatıldığı duyuruyusla, yapılan dozlara ait verilerin gelişi arasında gecikme olabiliyor.

Küresel aşılama Asset 2 İnteraktif harita 100 kişi başına toplam doz Veri yok 0 10 20 30 40 50+ Haritayı kaydır Filtrele: Dünya geneli Afrika Asya Avrupa Orta Doğu Latin Amerika ve Karayipler Kuzey Amerika Okyanusya Lokasyon 100 kişi başına doz Toplam doz Dünya 84,8 6.674.360.229 Çin 154,3 2.241.729.648 Hindistan 70,1 976.344.696 ABD 121,4 408.265.959 Brezilya 120,5 257.801.055 Japonya 143,0 180.219.121 Endonezya 61,6 170.235.796 Türkiye 134,0 113.971.512 Meksika 86,0 112.011.828 Almanya 131,0 109.892.041 Rusya 67,6 98.585.601 Fransa 143,5 96.920.975 Büyük Britanya 138,9 94.756.683 Pakistan 41,5 93.551.193 İtalya 145,1 87.580.232 Güney Kore 140,6 72.122.213 İspanya 151,8 70.982.052 İran 75,7 64.401.471 Tayland 90,9 63.614.352 Vietnam 63,1 61.919.937 Kanada 151,3 57.607.434 Bangladeş 33,9 56.317.857 Arjantin 121,9 55.605.668 Filipinler 47,1 52.303.905 Malezya 146,0 47.838.886 Suudi Arabistan 126,3 44.652.849 Kolombiya 86,1 44.137.117 Fas 118,0 44.069.544 Polonya 101,3 38.280.933 Şili 177,6 34.128.477 Avustralya 126,6 32.653.925 Peru 94,5 31.521.965 Sri Lanka 128,1 27.545.979 Kamboçya 154,8 26.235.936 Küba 213,5 24.162.094 Hollanda 138,6 23.793.422 Özbekistan 67,0 22.721.000 Ekvador 119,3 21.346.159 Birleşik Arap Emirlikleri 207,0 20.676.621 Mısır 19,3 20.154.366 Güney Afrika 33,1 19.899.964 Tayvan 83,1 19.825.683 Belçika 143,9 16.741.664 Venezuela 56,2 16.127.242 Portekiz 158,4 16.104.710 İsrail 179,2 15.751.907 Kazakistan 79,7 15.137.851 Nepal 50,1 14.857.561 Ukrayna 33,2 14.446.255 İsveç 139,2 14.142.963 Cezayir 31,6 14.082.920 Dominik Cumhuriyeti 113,9 12.472.126 Yunanistan 119,5 12.394.549 Birmanya 22,4 12.263.702 Macaristan 125,7 12.111.107 Çek Cumhuriyeti 111,0 11.908.803 Avusturya 124,1 11.218.245 Romanya 58,2 11.134.093 İsviçre 123,7 10.778.679 Singapur 167,1 9.852.025 Azerbaycan 89,9 9.194.432 Danimarka 151,6 8.813.691 Tunus 72,2 8.620.009 Irak 19,9 8.187.299 El Salvador 124,9 8.141.990 Guatemala 44,0 8.036.610 Finlandiya 142,4 7.903.147 Norveç 144,5 7.895.768 Türkmenistan 123,9 7.580.976 Nijerya 3,5 7.478.203 İrlanda 145,9 7.271.200 Ürdün 70,5 7.238.510 Bolivya 58,6 6.931.689 Sırbistan 96,7 6.678.484 Uruguay 185,8 6.475.849 Yeni Zelanda 130,5 6.344.212 Honduras 60,2 6.058.428 Kostarika 115,2 5.921.089 Zimbabve 37,8 5.701.675 Panama 121,8 5.334.965 Uman 100,6 5.254.466 Paraguay 68,2 4.926.677 Katar 163,5 4.790.350 Slovakya 87,0 4.752.324 Ruanda 35,0 4.646.977 Tacikistan 46,4 4.525.937 Kenya 8,2 4.500.179 Angola 13,1 4.448.653 Laos 59,7 4.402.770 Moğolistan 131,9 4.389.824 Belarus 44,7 4.218.130 Etiyopya 3,4 3.955.493 Mozambik 11,4 3.677.063 Hırvatistan 86,2 3.520.008 Litvanya 123,0 3.309.016 Lübnan 45,9 3.108.749 Uganda 5,9 2.793.657 Bahreyn 154,9 2.708.159 Bulgaristan 38,1 2.628.498 Fildişi Sahili 9,5 2.578.266 Kuveyt 54,9 2.375.455 Afganistan 5,9 2.369.625 Filistin toprakları 44,1 2.301.812 Slovenya 106,0 2.204.210 Gana 6,9 2.189.552 Gine 14,9 2.010.423 Gürcistan 47,7 1.899.938 Senegal 10,7 1.836.019 Arnavutluk 63,2 1.816.580 Letonya 95,1 1.776.171 Libya 25,0 1.739.046 Mauritius 134,6 1.713.794 Kırgızistan 24,1 1.597.895 Kuzey Makedonya 74,8 1.557.028 Sudan 3,3 1.499.982 Kosova 83,9 1.489.678 Moldova 36,2 1.457.475 Estonya 105,6 1.399.832 Moritanya 27,2 1.298.995 Bosna-Hersek 38,1 1.242.203 Togo 14,3 1.215.025 Kıbrıs 133,2 1.193.859 Trinidad ve Tobago 83,8 1.176.398 Malavi 5,8 1.134.986 Fiji 120,8 1.090.963 Bhutan 139,5 1.087.753 Nikaragua 14,9 999.990 Suriye 4,9 902.519 Tanzanya 1,4 885.579 Jamaika 28,9 860.482 Malta 165,6 852.233 Zambia 4,5 843.347 Doğu Timor 60,3 810.855 Lüksemburg 125,9 799.074 Botsvana 32,7 783.999 Maldivler 136,7 742.929 Nijer 2,6 646.086 Somali 3,7 599.715 Guyana 75,5 596.526 Mali 2,8 584.773 Brunei Sultanlığı 127,7 563.695 İzlanda 163,8 562.426 Ermenistan 17,3 514.241 Karadağ 77,0 483.790 Namibya 18,6 482.387 Kamerun 1,8 479.521 Cape Verde 82,0 460.484 Surinam 71,9 425.614 Ekvator Ginesi 28,6 414.506 Kongo 7,0 398.685 Lesotho 17,8 383.341 Madagskar 1,3 381.633 Comor Adaları 40,6 360.675 Sierra Leone 4,4 359.091 Yemen 1,2 356.173 Belize 85,1 344.463 Burkina Faso 1,4 297.231 Esvatini 22,7 266.056 Barbados 89,8 258.231 Orta Afrika Cumhuriyeti 5,2 255.345 Benin 2,0 252.698 Bahamalar 60,1 238.432 Gambiya 8,4 208.379 Gabon 9,1 206.373 Papua Yeni Gine 2,1 194.962 Çad 1,1 183.351 Samoa 86,1 172.316 Jersey 159,5 161.258 Seyşel Adaları 150,0 148.402 Solomon Adaları 20,2 141.920 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 0,2 140.254 Man Adası 151,7 129.525 Gine-Bissau 6,0 120.641 Güney Sudan 1,0 115.650 Cayman Adaları 165,3 109.919 Sao Tome ve Principe 46,0 102.791 Guernsey 152,6 102.340 Andorra 131,9 102.032 Antigua ve Barbuda 101,1 99.846 Haiti 0,8 96.073 Liberya 1,8 93.617 Cibuti 9,2 92.097 Bermuda 142,4 88.417 Vanuatu 27,9 87.583 Santa Lucia 47,0 86.700 Cebelitarık 243,3 81.966 Grönland 134,8 76.637 Faroe Adaları 154,7 75.867 Tongo 69,8 74.503 Granada 54,9 62.095 Turks ve Caicos Adaları 138,7 54.417 Kiribati 42,4 51.428 Monaco 126,5 49.980 Saint Kitts ve Nevis 92,1 49.318 Dominik 67,7 48.830 San Marino 139,1 47.302 Liechtenstein 123,4 47.202 St Vincent ve Granada 33,6 37.377 İngiliz Virgin Adaları 108,7 33.075 Cook Adaları 128,2 22.536 Anguilla 123,7 18.705 Nauru 136,7 14.863 Tuvalu 91,1 10.861 Santa Helena 129,5 7.892 Falkland Adaları 124,9 4.407 Montserrat 58,4 2.911 Niue 145,7 2.352 Tokelau 141,5 1.936 Pitcairn Adaları 200,0 94 Britanya Hint Okyanusu Toprakları 0 0 Burundi 0 0 Eritre 0 0 Güney Georgia ve Sandviç Adaları 0 0 Kuzey Kore 0 0 Vatikan 0 0 İnteraktif haritayı görmek için internet tarayınızı güncelleyin. 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İngiltere hükümeti, geçen yıl 548 milyon sterlinlik bir bağışla Covax'ı başlatan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

G7 ülkeleri bu yaz ihtiyaç sahibi ülkelere toplam 1 milyar doz Covid aşısını Covax programı aracılığıyla hibe etme sözü vermişti.

Bu aşılardan 100 milyondan fazla dozunu İngiltere gelecek yıl sonuna kadar bağışlamayı taahhüt etmişti.

Kanada hükümeti de artık Covax aşılarını kullanmayı bıraktığını açıkladı

Ülkenin Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, "İkili anlaşmalarımızla sağladığımız arzın Kanada nüfusu için yeterli olacağı netleşir netleşmez, gelişmekte olan ülkelere dağıtılabilmeleri için Covax'tan tedarik ettiğimiz dozları Covax'a geri verdik" dedi.