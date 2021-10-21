Covid: WHO salgının 2022'de de devam edeceği uyarısında bulundu
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yoksul ülkeler yeterince aşıya erişemedikleri için Covid salgınının "gereğinden bir yıl daha uzun süreceğini" söyledi.
Örgütün üst düzey yöneticilerinden Dr. Bruce Aylward, bunun Covid salgınının "2022'de de etkili olabileceği" anlamına geldiğini kaydetti.
Afrika kıtasında nüfusun %5'inden azı aşılanmış durumda, diğer kıtaların çoğunda bu oran %40.
Dr. Aylward, ilaç şirketlerinin en düşük gelirli ülkelere öncelik verebilmeleri için varlıklı ülkelere aşı kuyruğundaki yerlerini bu ülkelere bırakmaları çağrısında bulundu.
Dr. Aylward, "Gerçekten hızlanmamız gerekiyor, yoksa biliyor musunuz? Bu pandemi gereğinden fazla bir yıl daha devam edecek" dedi.
Haberin sonu
"The People's Vaccine" adlı sivil toplum kuruluşları ittifakı, ilaç şirketleri ve zengin ülkeler tarafından vaat edilen yedi dozdan sadece birinin aslında daha yoksul ülkelere ulaştığını gösteren yeni veriler yayımladı.
Covid aşılarının büyük çoğunluğu yüksek gelirli veya üst orta gelirli ülkelerde yapılmış durumda. Küresel olarak uygulanan dozların sadece %2,6'sı Afrika'da yapıldı.
İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın da aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları İngiltere ve Kanada'yı, aşıları dünya çapında adil bir şekilde dağıtmak için BM destekli küresel program olan Covax aracılığıyla kendi halkları için aşı tedarik etmekle suçluyor.
Resmi rakamlar, bu yılın başlarında İngiltere'nin 539,370 Pfizer dozu aldığını, Kanada'nın ise bir milyondan biraz daha az AstraZeneca dozu aldığını gösteriyor.
Covax en başta, zengin ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkelerin kendi havuzundan aşı elde edebilmelerini amaçlıyordu. Fakat çoğu G7 ülkesi, ilaç şirketleriyle kendi bire bir anlaşmalarını yapmaya başladıklarında bu havuzdan çekildi.
Oxfam'ın Küresel Sağlık Danışmanı Rohit Malpani, Covax mekanizmasına ödeme yapan İngiltere ve Kanada'nın teknik olarak bu yolla aşı alma hakkına sahip olduğunu söyledi ancak her ikisinin de kendi ikili anlaşmaları uyarınca milyonlarca doz elde ettikleri göz önüne alındığında bunun hâlâ "ahlâki olarak savunulamaz" olduğunu belirtti ve ekledi:
"Bu dozları Covax aracılığıyla almamalıydılar. Çifte kazanç elde ettiler ve bu zaten sıranın gerisinde olan yoksul ülkelerin daha uzun süre bekleyeceği anlamına geliyor."
Küresel aşılama
Kaynak: Our World in Data
Küresel aşılama
100 kişi başına toplam doz
|Dünya
|
84,8
|6.674.360.229
|Çin
|
154,3
|2.241.729.648
|Hindistan
|
70,1
|976.344.696
|ABD
|
121,4
|408.265.959
|Brezilya
|
120,5
|257.801.055
|Japonya
|
143,0
|180.219.121
|Endonezya
|
61,6
|170.235.796
|Türkiye
|
134,0
|113.971.512
|Meksika
|
86,0
|112.011.828
|Almanya
|
131,0
|109.892.041
|Rusya
|
67,6
|98.585.601
|Fransa
|
143,5
|96.920.975
|Büyük Britanya
|
138,9
|94.756.683
|Pakistan
|
41,5
|93.551.193
|İtalya
|
145,1
|87.580.232
|Güney Kore
|
140,6
|72.122.213
|İspanya
|
151,8
|70.982.052
|İran
|
75,7
|64.401.471
|Tayland
|
90,9
|63.614.352
|Vietnam
|
63,1
|61.919.937
|Kanada
|
151,3
|57.607.434
|Bangladeş
|
33,9
|56.317.857
|Arjantin
|
121,9
|55.605.668
|Filipinler
|
47,1
|52.303.905
|Malezya
|
146,0
|47.838.886
|Suudi Arabistan
|
126,3
|44.652.849
|Kolombiya
|
86,1
|44.137.117
|Fas
|
118,0
|44.069.544
|Polonya
|
101,3
|38.280.933
|Şili
|
177,6
|34.128.477
|Avustralya
|
126,6
|32.653.925
|Peru
|
94,5
|31.521.965
|Sri Lanka
|
128,1
|27.545.979
|Kamboçya
|
154,8
|26.235.936
|Küba
|
213,5
|24.162.094
|Hollanda
|
138,6
|23.793.422
|Özbekistan
|
67,0
|22.721.000
|Ekvador
|
119,3
|21.346.159
|Birleşik Arap Emirlikleri
|
207,0
|20.676.621
|Mısır
|
19,3
|20.154.366
|Güney Afrika
|
33,1
|19.899.964
|Tayvan
|
83,1
|19.825.683
|Belçika
|
143,9
|16.741.664
|Venezuela
|
56,2
|16.127.242
|Portekiz
|
158,4
|16.104.710
|İsrail
|
179,2
|15.751.907
|Kazakistan
|
79,7
|15.137.851
|Nepal
|
50,1
|14.857.561
|Ukrayna
|
33,2
|14.446.255
|İsveç
|
139,2
|14.142.963
|Cezayir
|
31,6
|14.082.920
|Dominik Cumhuriyeti
|
113,9
|12.472.126
|Yunanistan
|
119,5
|12.394.549
|Birmanya
|
22,4
|12.263.702
|Macaristan
|
125,7
|12.111.107
|Çek Cumhuriyeti
|
111,0
|11.908.803
|Avusturya
|
124,1
|11.218.245
|Romanya
|
58,2
|11.134.093
|İsviçre
|
123,7
|10.778.679
|Singapur
|
167,1
|9.852.025
|Azerbaycan
|
89,9
|9.194.432
|Danimarka
|
151,6
|8.813.691
|Tunus
|
72,2
|8.620.009
|Irak
|
19,9
|8.187.299
|El Salvador
|
124,9
|8.141.990
|Guatemala
|
44,0
|8.036.610
|Finlandiya
|
142,4
|7.903.147
|Norveç
|
144,5
|7.895.768
|Türkmenistan
|
123,9
|7.580.976
|Nijerya
|
3,5
|7.478.203
|İrlanda
|
145,9
|7.271.200
|Ürdün
|
70,5
|7.238.510
|Bolivya
|
58,6
|6.931.689
|Sırbistan
|
96,7
|6.678.484
|Uruguay
|
185,8
|6.475.849
|Yeni Zelanda
|
130,5
|6.344.212
|Honduras
|
60,2
|6.058.428
|Kostarika
|
115,2
|5.921.089
|Zimbabve
|
37,8
|5.701.675
|Panama
|
121,8
|5.334.965
|Uman
|
100,6
|5.254.466
|Paraguay
|
68,2
|4.926.677
|Katar
|
163,5
|4.790.350
|Slovakya
|
87,0
|4.752.324
|Ruanda
|
35,0
|4.646.977
|Tacikistan
|
46,4
|4.525.937
|Kenya
|
8,2
|4.500.179
|Angola
|
13,1
|4.448.653
|Laos
|
59,7
|4.402.770
|Moğolistan
|
131,9
|4.389.824
|Belarus
|
44,7
|4.218.130
|Etiyopya
|
3,4
|3.955.493
|Mozambik
|
11,4
|3.677.063
|Hırvatistan
|
86,2
|3.520.008
|Litvanya
|
123,0
|3.309.016
|Lübnan
|
45,9
|3.108.749
|Uganda
|
5,9
|2.793.657
|Bahreyn
|
154,9
|2.708.159
|Bulgaristan
|
38,1
|2.628.498
|Fildişi Sahili
|
9,5
|2.578.266
|Kuveyt
|
54,9
|2.375.455
|Afganistan
|
5,9
|2.369.625
|Filistin toprakları
|
44,1
|2.301.812
|Slovenya
|
106,0
|2.204.210
|Gana
|
6,9
|2.189.552
|Gine
|
14,9
|2.010.423
|Gürcistan
|
47,7
|1.899.938
|Senegal
|
10,7
|1.836.019
|Arnavutluk
|
63,2
|1.816.580
|Letonya
|
95,1
|1.776.171
|Libya
|
25,0
|1.739.046
|Mauritius
|
134,6
|1.713.794
|Kırgızistan
|
24,1
|1.597.895
|Kuzey Makedonya
|
74,8
|1.557.028
|Sudan
|
3,3
|1.499.982
|Kosova
|
83,9
|1.489.678
|Moldova
|
36,2
|1.457.475
|Estonya
|
105,6
|1.399.832
|Moritanya
|
27,2
|1.298.995
|Bosna-Hersek
|
38,1
|1.242.203
|Togo
|
14,3
|1.215.025
|Kıbrıs
|
133,2
|1.193.859
|Trinidad ve Tobago
|
83,8
|1.176.398
|Malavi
|
5,8
|1.134.986
|Fiji
|
120,8
|1.090.963
|Bhutan
|
139,5
|1.087.753
|Nikaragua
|
14,9
|999.990
|Suriye
|
4,9
|902.519
|Tanzanya
|
1,4
|885.579
|Jamaika
|
28,9
|860.482
|Malta
|
165,6
|852.233
|Zambia
|
4,5
|843.347
|Doğu Timor
|
60,3
|810.855
|Lüksemburg
|
125,9
|799.074
|Botsvana
|
32,7
|783.999
|Maldivler
|
136,7
|742.929
|Nijer
|
2,6
|646.086
|Somali
|
3,7
|599.715
|Guyana
|
75,5
|596.526
|Mali
|
2,8
|584.773
|Brunei Sultanlığı
|
127,7
|563.695
|İzlanda
|
163,8
|562.426
|Ermenistan
|
17,3
|514.241
|Karadağ
|
77,0
|483.790
|Namibya
|
18,6
|482.387
|Kamerun
|
1,8
|479.521
|Cape Verde
|
82,0
|460.484
|Surinam
|
71,9
|425.614
|Ekvator Ginesi
|
28,6
|414.506
|Kongo
|
7,0
|398.685
|Lesotho
|
17,8
|383.341
|Madagskar
|
1,3
|381.633
|Comor Adaları
|
40,6
|360.675
|Sierra Leone
|
4,4
|359.091
|Yemen
|
1,2
|356.173
|Belize
|
85,1
|344.463
|Burkina Faso
|
1,4
|297.231
|Esvatini
|
22,7
|266.056
|Barbados
|
89,8
|258.231
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|
5,2
|255.345
|Benin
|
2,0
|252.698
|Bahamalar
|
60,1
|238.432
|Gambiya
|
8,4
|208.379
|Gabon
|
9,1
|206.373
|Papua Yeni Gine
|
2,1
|194.962
|Çad
|
1,1
|183.351
|Samoa
|
86,1
|172.316
|Jersey
|
159,5
|161.258
|Seyşel Adaları
|
150,0
|148.402
|Solomon Adaları
|
20,2
|141.920
|Kongo Demokratik Cumhuriyeti
|
0,2
|140.254
|Man Adası
|
151,7
|129.525
|Gine-Bissau
|
6,0
|120.641
|Güney Sudan
|
1,0
|115.650
|Cayman Adaları
|
165,3
|109.919
|Sao Tome ve Principe
|
46,0
|102.791
|Guernsey
|
152,6
|102.340
|Andorra
|
131,9
|102.032
|Antigua ve Barbuda
|
101,1
|99.846
|Haiti
|
0,8
|96.073
|Liberya
|
1,8
|93.617
|Cibuti
|
9,2
|92.097
|Bermuda
|
142,4
|88.417
|Vanuatu
|
27,9
|87.583
|Santa Lucia
|
47,0
|86.700
|Cebelitarık
|
243,3
|81.966
|Grönland
|
134,8
|76.637
|Faroe Adaları
|
154,7
|75.867
|Tongo
|
69,8
|74.503
|Granada
|
54,9
|62.095
|Turks ve Caicos Adaları
|
138,7
|54.417
|Kiribati
|
42,4
|51.428
|Monaco
|
126,5
|49.980
|Saint Kitts ve Nevis
|
92,1
|49.318
|Dominik
|
67,7
|48.830
|San Marino
|
139,1
|47.302
|Liechtenstein
|
123,4
|47.202
|St Vincent ve Granada
|
33,6
|37.377
|İngiliz Virgin Adaları
|
108,7
|33.075
|Cook Adaları
|
128,2
|22.536
|Anguilla
|
123,7
|18.705
|Nauru
|
136,7
|14.863
|Tuvalu
|
91,1
|10.861
|Santa Helena
|
129,5
|7.892
|Falkland Adaları
|
124,9
|4.407
|Montserrat
|
58,4
|2.911
|Niue
|
145,7
|2.352
|Tokelau
|
141,5
|1.936
|Pitcairn Adaları
|
200,0
|94
|Britanya Hint Okyanusu Toprakları
|
0
|0
|Burundi
|
0
|0
|Eritre
|
0
|0
|Güney Georgia ve Sandviç Adaları
|
0
|0
|Kuzey Kore
|
0
|0
|Vatikan
|
0
|0
İnteraktif haritayı görmek için internet tarayınızı güncelleyin.
Bu veriler düzenli olarak güncelleniyor ama her bir ülkenin en son toplam aşılama sayısını yansıtmayabilir. Toplam aşılama, aşılanan insan sayısını değil, verilen doz sayısını yansıtıyor. Dolayısıyla, her 100 kişi başına 100 dozdan fazla olması mümkün.
Kaynak: Our World in Data
Son güncelleme: 18 Ekim 2021 12:24 GMT+3
İngiltere hükümeti, geçen yıl 548 milyon sterlinlik bir bağışla Covax'ı başlatan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.
G7 ülkeleri bu yaz ihtiyaç sahibi ülkelere toplam 1 milyar doz Covid aşısını Covax programı aracılığıyla hibe etme sözü vermişti.
Bu aşılardan 100 milyondan fazla dozunu İngiltere gelecek yıl sonuna kadar bağışlamayı taahhüt etmişti.
Kanada hükümeti de artık Covax aşılarını kullanmayı bıraktığını açıkladı
Ülkenin Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, "İkili anlaşmalarımızla sağladığımız arzın Kanada nüfusu için yeterli olacağı netleşir netleşmez, gelişmekte olan ülkelere dağıtılabilmeleri için Covax'tan tedarik ettiğimiz dozları Covax'a geri verdik" dedi.
Covax bu yılın sonuna kadar iki milyar doz aşı teslim etmeyi hedefliyordu, ancak şimdiye kadar 371 milyon doz aşı gönderdi.