Covid: WHO salgının 2022'de de devam edeceği uyarısında bulundu

Covax aracılığıyla Ekim ayında Sudan'a ulaşan aşılar

Kaynak, Getty Images

Fotoğraf altı yazısı,

Covax aracılığıyla Ekim ayında Sudan'a ulaşan aşılar

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yoksul ülkeler yeterince aşıya erişemedikleri için Covid salgınının "gereğinden bir yıl daha uzun süreceğini" söyledi.

Örgütün üst düzey yöneticilerinden Dr. Bruce Aylward, bunun Covid salgınının "2022'de de etkili olabileceği" anlamına geldiğini kaydetti.

Afrika kıtasında nüfusun %5'inden azı aşılanmış durumda, diğer kıtaların çoğunda bu oran %40.

Dr. Aylward, ilaç şirketlerinin en düşük gelirli ülkelere öncelik verebilmeleri için varlıklı ülkelere aşı kuyruğundaki yerlerini bu ülkelere bırakmaları çağrısında bulundu.

Dr. Aylward, "Gerçekten hızlanmamız gerekiyor, yoksa biliyor musunuz? Bu pandemi gereğinden fazla bir yıl daha devam edecek" dedi.

Haberin başlığını atlayın ve okumaya devam edin
Bunlar da ilginizi çekebilir

Haberin sonu

"The People's Vaccine" adlı sivil toplum kuruluşları ittifakı, ilaç şirketleri ve zengin ülkeler tarafından vaat edilen yedi dozdan sadece birinin aslında daha yoksul ülkelere ulaştığını gösteren yeni veriler yayımladı.

Covid aşılarının büyük çoğunluğu yüksek gelirli veya üst orta gelirli ülkelerde yapılmış durumda. Küresel olarak uygulanan dozların sadece %2,6'sı Afrika'da yapıldı.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın da aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları İngiltere ve Kanada'yı, aşıları dünya çapında adil bir şekilde dağıtmak için BM destekli küresel program olan Covax aracılığıyla kendi halkları için aşı tedarik etmekle suçluyor.

Resmi rakamlar, bu yılın başlarında İngiltere'nin 539,370 Pfizer dozu aldığını, Kanada'nın ise bir milyondan biraz daha az AstraZeneca dozu aldığını gösteriyor.

Covax en başta, zengin ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkelerin kendi havuzundan aşı elde edebilmelerini amaçlıyordu. Fakat çoğu G7 ülkesi, ilaç şirketleriyle kendi bire bir anlaşmalarını yapmaya başladıklarında bu havuzdan çekildi.

Oxfam'ın Küresel Sağlık Danışmanı Rohit Malpani, Covax mekanizmasına ödeme yapan İngiltere ve Kanada'nın teknik olarak bu yolla aşı alma hakkına sahip olduğunu söyledi ancak her ikisinin de kendi ikili anlaşmaları uyarınca milyonlarca doz elde ettikleri göz önüne alındığında bunun hâlâ "ahlâki olarak savunulamaz" olduğunu belirtti ve ekledi:

"Bu dozları Covax aracılığıyla almamalıydılar. Çifte kazanç elde ettiler ve bu zaten sıranın gerisinde olan yoksul ülkelerin daha uzun süre bekleyeceği anlamına geliyor."

Küresel aşılama

Küresel aşılama

Haritayı kaydır
Dünya
84,8
 6.674.360.229
Çin
154,3
 2.241.729.648
Hindistan
70,1
 976.344.696
ABD
121,4
 408.265.959
Brezilya
120,5
 257.801.055
Japonya
143,0
 180.219.121
Endonezya
61,6
 170.235.796
Türkiye
134,0
 113.971.512
Meksika
86,0
 112.011.828
Almanya
131,0
 109.892.041
Rusya
67,6
 98.585.601
Fransa
143,5
 96.920.975
Büyük Britanya
138,9
 94.756.683
Pakistan
41,5
 93.551.193
İtalya
145,1
 87.580.232
Güney Kore
140,6
 72.122.213
İspanya
151,8
 70.982.052
İran
75,7
 64.401.471
Tayland
90,9
 63.614.352
Vietnam
63,1
 61.919.937
Kanada
151,3
 57.607.434
Bangladeş
33,9
 56.317.857
Arjantin
121,9
 55.605.668
Filipinler
47,1
 52.303.905
Malezya
146,0
 47.838.886
Suudi Arabistan
126,3
 44.652.849
Kolombiya
86,1
 44.137.117
Fas
118,0
 44.069.544
Polonya
101,3
 38.280.933
Şili
177,6
 34.128.477
Avustralya
126,6
 32.653.925
Peru
94,5
 31.521.965
Sri Lanka
128,1
 27.545.979
Kamboçya
154,8
 26.235.936
Küba
213,5
 24.162.094
Hollanda
138,6
 23.793.422
Özbekistan
67,0
 22.721.000
Ekvador
119,3
 21.346.159
Birleşik Arap Emirlikleri
207,0
 20.676.621
Mısır
19,3
 20.154.366
Güney Afrika
33,1
 19.899.964
Tayvan
83,1
 19.825.683
Belçika
143,9
 16.741.664
Venezuela
56,2
 16.127.242
Portekiz
158,4
 16.104.710
İsrail
179,2
 15.751.907
Kazakistan
79,7
 15.137.851
Nepal
50,1
 14.857.561
Ukrayna
33,2
 14.446.255
İsveç
139,2
 14.142.963
Cezayir
31,6
 14.082.920
Dominik Cumhuriyeti
113,9
 12.472.126
Yunanistan
119,5
 12.394.549
Birmanya
22,4
 12.263.702
Macaristan
125,7
 12.111.107
Çek Cumhuriyeti
111,0
 11.908.803
Avusturya
124,1
 11.218.245
Romanya
58,2
 11.134.093
İsviçre
123,7
 10.778.679
Singapur
167,1
 9.852.025
Azerbaycan
89,9
 9.194.432
Danimarka
151,6
 8.813.691
Tunus
72,2
 8.620.009
Irak
19,9
 8.187.299
El Salvador
124,9
 8.141.990
Guatemala
44,0
 8.036.610
Finlandiya
142,4
 7.903.147
Norveç
144,5
 7.895.768
Türkmenistan
123,9
 7.580.976
Nijerya
3,5
 7.478.203
İrlanda
145,9
 7.271.200
Ürdün
70,5
 7.238.510
Bolivya
58,6
 6.931.689
Sırbistan
96,7
 6.678.484
Uruguay
185,8
 6.475.849
Yeni Zelanda
130,5
 6.344.212
Honduras
60,2
 6.058.428
Kostarika
115,2
 5.921.089
Zimbabve
37,8
 5.701.675
Panama
121,8
 5.334.965
Uman
100,6
 5.254.466
Paraguay
68,2
 4.926.677
Katar
163,5
 4.790.350
Slovakya
87,0
 4.752.324
Ruanda
35,0
 4.646.977
Tacikistan
46,4
 4.525.937
Kenya
8,2
 4.500.179
Angola
13,1
 4.448.653
Laos
59,7
 4.402.770
Moğolistan
131,9
 4.389.824
Belarus
44,7
 4.218.130
Etiyopya
3,4
 3.955.493
Mozambik
11,4
 3.677.063
Hırvatistan
86,2
 3.520.008
Litvanya
123,0
 3.309.016
Lübnan
45,9
 3.108.749
Uganda
5,9
 2.793.657
Bahreyn
154,9
 2.708.159
Bulgaristan
38,1
 2.628.498
Fildişi Sahili
9,5
 2.578.266
Kuveyt
54,9
 2.375.455
Afganistan
5,9
 2.369.625
Filistin toprakları
44,1
 2.301.812
Slovenya
106,0
 2.204.210
Gana
6,9
 2.189.552
Gine
14,9
 2.010.423
Gürcistan
47,7
 1.899.938
Senegal
10,7
 1.836.019
Arnavutluk
63,2
 1.816.580
Letonya
95,1
 1.776.171
Libya
25,0
 1.739.046
Mauritius
134,6
 1.713.794
Kırgızistan
24,1
 1.597.895
Kuzey Makedonya
74,8
 1.557.028
Sudan
3,3
 1.499.982
Kosova
83,9
 1.489.678
Moldova
36,2
 1.457.475
Estonya
105,6
 1.399.832
Moritanya
27,2
 1.298.995
Bosna-Hersek
38,1
 1.242.203
Togo
14,3
 1.215.025
Kıbrıs
133,2
 1.193.859
Trinidad ve Tobago
83,8
 1.176.398
Malavi
5,8
 1.134.986
Fiji
120,8
 1.090.963
Bhutan
139,5
 1.087.753
Nikaragua
14,9
 999.990
Suriye
4,9
 902.519
Tanzanya
1,4
 885.579
Jamaika
28,9
 860.482
Malta
165,6
 852.233
Zambia
4,5
 843.347
Doğu Timor
60,3
 810.855
Lüksemburg
125,9
 799.074
Botsvana
32,7
 783.999
Maldivler
136,7
 742.929
Nijer
2,6
 646.086
Somali
3,7
 599.715
Guyana
75,5
 596.526
Mali
2,8
 584.773
Brunei Sultanlığı
127,7
 563.695
İzlanda
163,8
 562.426
Ermenistan
17,3
 514.241
Karadağ
77,0
 483.790
Namibya
18,6
 482.387
Kamerun
1,8
 479.521
Cape Verde
82,0
 460.484
Surinam
71,9
 425.614
Ekvator Ginesi
28,6
 414.506
Kongo
7,0
 398.685
Lesotho
17,8
 383.341
Madagskar
1,3
 381.633
Comor Adaları
40,6
 360.675
Sierra Leone
4,4
 359.091
Yemen
1,2
 356.173
Belize
85,1
 344.463
Burkina Faso
1,4
 297.231
Esvatini
22,7
 266.056
Barbados
89,8
 258.231
Orta Afrika Cumhuriyeti
5,2
 255.345
Benin
2,0
 252.698
Bahamalar
60,1
 238.432
Gambiya
8,4
 208.379
Gabon
9,1
 206.373
Papua Yeni Gine
2,1
 194.962
Çad
1,1
 183.351
Samoa
86,1
 172.316
Jersey
159,5
 161.258
Seyşel Adaları
150,0
 148.402
Solomon Adaları
20,2
 141.920
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
0,2
 140.254
Man Adası
151,7
 129.525
Gine-Bissau
6,0
 120.641
Güney Sudan
1,0
 115.650
Cayman Adaları
165,3
 109.919
Sao Tome ve Principe
46,0
 102.791
Guernsey
152,6
 102.340
Andorra
131,9
 102.032
Antigua ve Barbuda
101,1
 99.846
Haiti
0,8
 96.073
Liberya
1,8
 93.617
Cibuti
9,2
 92.097
Bermuda
142,4
 88.417
Vanuatu
27,9
 87.583
Santa Lucia
47,0
 86.700
Cebelitarık
243,3
 81.966
Grönland
134,8
 76.637
Faroe Adaları
154,7
 75.867
Tongo
69,8
 74.503
Granada
54,9
 62.095
Turks ve Caicos Adaları
138,7
 54.417
Kiribati
42,4
 51.428
Monaco
126,5
 49.980
Saint Kitts ve Nevis
92,1
 49.318
Dominik
67,7
 48.830
San Marino
139,1
 47.302
Liechtenstein
123,4
 47.202
St Vincent ve Granada
33,6
 37.377
İngiliz Virgin Adaları
108,7
 33.075
Cook Adaları
128,2
 22.536
Anguilla
123,7
 18.705
Nauru
136,7
 14.863
Tuvalu
91,1
 10.861
Santa Helena
129,5
 7.892
Falkland Adaları
124,9
 4.407
Montserrat
58,4
 2.911
Niue
145,7
 2.352
Tokelau
141,5
 1.936
Pitcairn Adaları
200,0
 94
Britanya Hint Okyanusu Toprakları
0
 0
Burundi
0
 0
Eritre
0
 0
Güney Georgia ve Sandviç Adaları
0
 0
Kuzey Kore
0
 0
Vatikan
0
 0

İnteraktif haritayı görmek için internet tarayınızı güncelleyin.

Bu veriler düzenli olarak güncelleniyor ama her bir ülkenin en son toplam aşılama sayısını yansıtmayabilir. Toplam aşılama, aşılanan insan sayısını değil, verilen doz sayısını yansıtıyor. Dolayısıyla, her 100 kişi başına 100 dozdan fazla olması mümkün.

Kaynak: Our World in Data

Son güncelleme: 18 Ekim 2021 12:24 GMT+3

İngiltere hükümeti, geçen yıl 548 milyon sterlinlik bir bağışla Covax'ı başlatan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

G7 ülkeleri bu yaz ihtiyaç sahibi ülkelere toplam 1 milyar doz Covid aşısını Covax programı aracılığıyla hibe etme sözü vermişti.

Bu aşılardan 100 milyondan fazla dozunu İngiltere gelecek yıl sonuna kadar bağışlamayı taahhüt etmişti.

Kanada hükümeti de artık Covax aşılarını kullanmayı bıraktığını açıkladı

Ülkenin Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, "İkili anlaşmalarımızla sağladığımız arzın Kanada nüfusu için yeterli olacağı netleşir netleşmez, gelişmekte olan ülkelere dağıtılabilmeleri için Covax'tan tedarik ettiğimiz dozları Covax'a geri verdik" dedi.

Covax bu yılın sonuna kadar iki milyar doz aşı teslim etmeyi hedefliyordu, ancak şimdiye kadar 371 milyon doz aşı gönderdi.