Kraliçe 2. Elizabeth'in Çarşamba gecesini hastanede geçirdiği açıklandı

George Bowden

BBC

13 dakika önce

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Kraliçe Elizabeth Salı akşamı Küresel Yatırım Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı

Buckingham Sarayı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra Çarşamba gecesini hastanede geçirdiğini duyurdu.

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi'nin Perşembe günü öğle yemeği saatlerinde kalmakta olduğu Windsor Kalesi'ne döndüğü kaydedildi.

Kraliçe Elizabeth'in 'ön incelemeler' için hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, "moralinin iyi olduğu" belirtildi.

Çarşamba günü İngiltere Kraliçesi, Kuzey İrlanda'ya yapmayı planladığı bir ziyareti iptal etmişti. Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth'in birkaç gün dinlenmesi yönünde doktorların verdiği tavsiyeleri 'gönülsüzce' kabul ettiğini bildirmişti.

Kraliçe, Windsor'dan yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta Londra'nın merkezindeki özel King Edward VII Hastanesi'ndeki uzmanlar tarafından görüldü. Hastaneye kabulünün koronavirüs ile ilgili olmadığı anlaşılıyor.

Kraliçe'nin daha pratik olacağı gerekçesiyle geceyi hastanede geçirdiği ve Perşembe öğleden sonra hafif görevleri yerine getirerek çalışmaya geri döndüğü kaydedildi.

Kraliçe Elizabeth'in son dönemde programının yoğun olduğu bildiriliyor.

İngiltere Kraliçesi Salı akşamı Başbakan Boris Johnson ile birlikte Windsor Kalesi'nde Küresel Yatırım Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken görüntülendi.

Kraliçe'nin ajandası, Ekim ayında en az 15 resmi etkinliğin daha planlandığını gösteriyor.

Kraliçe 2. Elizabeth'in, iki hafta içinde Glasgow'da yapılacak COP26 İklim Zirvesi'nde kraliyet heyetine liderlik etmesi bekleniyor.

'Yılın Yaşlısı' ödülünü reddetti

Haftanın başında Kraliçe, bir derginin 'Yılın Yaşlısı' ödülünü insanın hissettiği yaşta olduğuna inandığını belirterek ilgili kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle reddetmişti.