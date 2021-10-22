Alec Baldwin film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne sebep oldu

23 dakika önce

Ünlü aktör Alec Baldwin'in film çekimi sırasında ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar görüntü yönetmeninin ölümüne sebep oldu, yönetmeni de yaraladı.

Santa Fe Şerifi'nin yaptığı açıklamada 63 yaşındaki Alec Baldwin'in ateş etmesiyle 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'ın vurulduğu doğrulandı.

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Helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins'in yaraları sonucu hayatını kaybettiği, Souza'nın ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve acil serviste tedavi gördüğü bildirildi.

Santa Fe Şerifi'nin sözcüsü Juan Rios Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Baldwin'in dedektifler tarafından sorgulandığını söyledi.

Rios, Baldwin'in kendi isteğiyle polis merkezine gittiğini, ifade verdikten sonra merkezden ayrıldığını, olayla ilgili henüz bir suçlamada bulunulmadığını ve kimsenin gözaltına alınmadığını açıkladı.