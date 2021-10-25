Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, eşinin ölümünü telefon bildirimiyle öğrendiğini söyledi

30 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Vanessa Bryant, Los Angeles Şerif Departmanı'na mahremiyetin ihlali gerekçesiyle dava açtı.

Basketbol yıldızı Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşinin ölümünü telefonuna gelen bildirimlerle öğrendiğini söyledi.

Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant Ocak 2020'de gerçekleşen bir helikopter kazasında 6 kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti.

Los Angeles Şerif Departmanı'na kazada ihmalleri olduğu gerekçesiyle dava açan Vanessa Bryant, şerif departamnının Kobe ve Gianna'nın cesetleri de dahil olmak üzere olay yeri fotoğraflarını paylaştığını iddia ediyor.

Davaya ilişkin ifadesi alınan Vanessa Bryant, vilayet avukatının kazadan ilk olarak ne zaman haberdar olduğuna yönelik bir sorusunu yanıtladı.

Vanessa Bryant, söz konusu kazayı kendisine bir asistanının haber verdiğini söyledi.

Ancak kazada 5 kişinin de kurtulduğunu öğrendiğini belirten Bryant, kocası ve kızının da kurtulanlar arasında olduğunu düşündüğünü ifade etti.

İfade tutanaklarında yer alan bilgilere göre, ardından telefonuna bildirimlerin geldiğini aktaran Vanessa Bryant şöyle devam etti:

"Telefonum elimdeydi. Çünkü gerçekten kocamı aramaya çalışıyordum. Sonra ise telefonuma bir sürü bildirim gelmeye başladı. Hepsinde de "RIP Kobe" (Huzur içinde yat Kobe) yazıyordu."

Vanessa Bryant, "Kızım ve kocam olmadan hayatım bir daha asla aynı olmayacak" diye de ekledi.

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Kocasının fotoğraflarının polis memurlarından birisi tarafından bir barmenle paylaşıldığını iddia eden Vanessa Bryant, Mart ayında bazı polis memurlarının isimlerini yayımladı.

The Los Angeles Times gazetesi de emniyet teşkilatında geçen sene Şubat ayında gerçekleştirilen bir iç soruşturmada bazı polislerin kurbanların fotoğraflarını paylaştığı sonucuna ulaştığını bildirdi.

Hiç kimsenin bu türden acılar çekmemesi gerektiğini dile getiren Bryant, "Fotoğrafların paylaşılması doğru değil" dedi.

Bryant, Şerif Alex Villanueva'dan olay yerinde birilerinin fotoğraf çekip çekmediğinden emin olmasını istediğini söyledi.

Şerif departmanı ise dava hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kocası ve kızının öldüklerinde üzerinde olan kıyafetleri sakladığını söyleyen Bryant şöyle devam etti: