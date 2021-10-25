IŞİD'e katılan Alman Jennifer Wenisch, köleleştirdiği Ezidi kız çocuğunun ölümü nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Müslüman olduktan sonra Irak'ta IŞİD'e katılan Almanya vatandaşı Jennifer Wenisch, eşiyle birlikte köle olarak aldığı Ezidi bir kız çocuğunun ölümünden dolayı ülkesinde 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.