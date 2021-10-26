Europol'den Avrupa ve ABD'de 'dark web' operasyonu: 150 gözaltı

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

27 dakika önce

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Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol) öncülüğünde eş zamanlı olarak dokuz ülkede gerçekleştirilen operasyonda, internetteki "karanlık internet" (dark web) üzerinden yasa dışı ticaret yaptıkları belirlenen 150 kişi gözaltına alındı.

"Dark Hunter" (Karanlık Avcı) adı verilen operasyonda 26.7 milyon euro tutarında nakit ve sanal paranın yanı sıra 234 kilo uyuşturucu ve 45 ateşli silah ele geçirildi.

Europol ve Eurojust tarafından yönlendirilen operasyona Avustralya, Bulgaristan, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İsviçre, İngiltere ve ABD güvenlik birimleri katıldı.

Dark Hunter Operasyonu, Ocak ayında dünyanın en büyük yasa dışı pazarı olan "DarkMarket"in kapatılarak, sunucularına el konmasının ardından elde edilen bilgiler ışığında gerçekleştirildi.

Almanya polisinin, karanlık ağdaki pazarın işletmecisi olduğu iddiasıyla tutukladığı kişiden önemli kanıtlar elde ettiği açıklandı.

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunana Europol'ün Avrupa Siber Suç Merkezi (EC3), Ocak ayından bu yana kilit hedefleri belirlemek için istihbarat çalışması yaptı.

Operasyon kapsamında Avrupa ve ABD'de on binlerce kere yasa dışı mal satışı yapan 150 kişi gözaltına alındı.

Europol tarafından bazıları "yüksek değerli hedefler"olarak kabul edilen zanlılardan 65'i ABD, 47'si Almanya, 24'ü İngiltere, 4'ü İtalya, 4'ü Hollanda, 3'ü Fransa, 2'si İsviçre ve 1'i de Bulgaristan'da yakalandı.

Karanlık ağdaki hesapların arkasındaki diğer kişilerin yakalanması için soruşturmaya devam ediliyor.

Operasyon çerçevesinde İtalyan makamları, 100 binden fazla yasa dışı ürün ilanıyla övünen "DeepSea" ve "Berlusconi" adlı karanlık ağ pazar yerlerini de kapattı.

Bunların dört yöneticisi tutuklandı ve 3,6 milyon euro değerinde kripto paraya el kondu.