Hillary Clinton'ın eski danışmanı Huma Abedin: ABD'li bir senatör bana cinsel saldırıda bulundu

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Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Huma Abedin

Hillary Clinton'ın eski danışmanı ve yardımcısı Huma Abedin, ABD'li bir senatörün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Abedin, yaşadıklarını önümüzdeki hafta yayımlanacak olan "Both/And: A Life in Many Worlds" adlı yeni kitabında ayrıntılı şekilde yazdı.

Abedin, adını açıklamadığı politikacının, 2000'lerin ortalarında Washington'da bir akşam yemeğinden sonra kendisini kahve içmeye evine davet ettiğini, koltukta üzerine atladığını öne sürdü.

Abedin, kendisini öpmeye çalışan senatörü reddettiğini ve evden kaçtığını yazdı. Senatörün kim ya da hangi partiden olduğunu açıklamadı.

Kaynak, AFP/getty Fotoğraf altı yazısı, Abedin, Clinton'ın yanında çalışmaya stajyer olarak başladı

Huma Abedin kimdir?

45 yaşındaki Huma Abedin, ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olan Hillary Clinton'ın en çok güvendiği isimlerdendi.

Huma Abedin, kendisi için "ikinci kızım" diyen Clinton'ın seçim kampanyasında önemli rol oynamıştı.

Kitabı yayımlanmadan önce okuyan Guardian muhabiri Martin Pengelly, Abedin'in şunları yazdığını aktardı:

"Sağıma çöktü, sol kolunu omzuma doladı ve beni öptü. Dilini ağzıma soktu, beni kanepede geriye itti. O kadar şoke oldum ki, onu ittim. Tek istediğim son 10 saniyenin silinmesiydi.

"Sonra sadece 20'li yaşlardaki versiyonumun aklına gelebilecek bir şey söyledim: 'Çok üzgünüm'. Ve mümkün olduğunca soğukkanlı görünmeye çalışarak dışarı çıktım."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Abedin eski Kongre üyesi eşi Anthony Weiner'dan boşandı

Huma Abedin, birkaç gün sonra Kongre binasında senatöre rastladığını ve onun özür dileyerek hâlâ arkadaş olup olmadıklarını sorduğunu ve kendisini "yanlış anladığını" da yazdı.